Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине

ВСУ уничтожили в базу наемников российской ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.
Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), наемники базировались в гостевом домике Жданова.
На опубликованных кадрах видно, что удар снес часть здания. Данные по потерям врага уточняются.
Российские СМИ подтверждают атаку ВСУ на отель в Кадиевке. При этом утверждается, что он был нерабочим.
Оккупанты заявили, что удар осуществили из дальнобойной РСЗО HIMARS.
"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. В настоящее время он не работал. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", - сообщили коллаборанты.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в рядах российских наемников из частной военной компании "Вагнера" серьезные потери – только за сутки украинские военные "затрехсотили" почти пол сотни оккупантов-вагнеровцев. Их с ранениями доставили в медучреждение в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.
Напомним, российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин, бежавший из зоны боевых действий в Украине, рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.
Читайте также:
- ВСУ ликвидировали вагнеровца "Самурая": ранее он воевал в Сирии и Ливии
- Отправил кадыровцев и вагнеровцев: Die Welt назвала город, который Путин попробует захватить любой ценой
- "Вагнеровцы" расстреляли десятки завербованных зэков РФ за отказ воевать против ВСУ