Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на Луганщине

Оккупанты уже жалуются, что удар ВСУ осуществили из дальнобойной РСЗО HIMARS.

ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" / t.me/a_shtirlitz

ВСУ уничтожили в базу наемников российской ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), наемники базировались в гостевом домике Жданова.

На опубликованных кадрах видно, что удар снес часть здания. Данные по потерям врага уточняются.

ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" / t.me/a_shtirlitz

Российские СМИ подтверждают атаку ВСУ на отель в Кадиевке. При этом утверждается, что он был нерабочим.

Оккупанты заявили, что удар осуществили из дальнобойной РСЗО HIMARS.

"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. В настоящее время он не работал. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", - сообщили коллаборанты.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в рядах российских наемников из частной военной компании "Вагнера" серьезные потери – только за сутки украинские военные "затрехсотили" почти пол сотни оккупантов-вагнеровцев. Их с ранениями доставили в медучреждение в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Напомним, российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин, бежавший из зоны боевых действий в Украине, рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

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