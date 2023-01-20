"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400

Эксперт подчеркнул, что переход российских оккупантов на ЗРК С-300 и С-400 демонстрирует их отчаяние.

Коваленко рассказал, чем опасны ЗРК С-300 и С-400 / скриншот

Воздушные силы ВСУ пока не имеют возможности уничтожать ракеты, которые оккупанты пускают из ЗРК С-300 и С-400, ведь они очень сложны для ликвидации. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, Россия использует комплексы С-300 и С-400 не по назначению. С-300 и С-400 – это комплексы ПВО, но россияне используют их не для нанесения ударов по воздушным целям, а по поверхности.

"У них еще в конце весны возник дефицит ракет тактического и оперативно-тактического уровня, таких как "Точка-У" и "Искандер". Россияне не могли их использовать в большом количестве, и именно поэтому начали перенастраивать С-300 для нанесения таких ударов. Потому что, в отличие от вышеупомянутых ракет, Россия имеет большое количество ракет к С-300 – у нее их тысячи", - рассказал эксперт.

По его словам, минус этих ракет в том, что когда их перенастраивают на нанесение ударов по поверхности, значительно ухудшаются их характеристики. Они становятся неточными, и для чтобы нанести точный удар, их нужно корректировать. То есть нужно, чтобы был корректировщик, который находится непосредственно возле того объекта, по которому надо нанести удар. Поэтому С-300 используется на небольшом расстоянии, максимум – от 50 до 70 километров. Потому что чем больше расстояние, тем меньше точность.

В то же время Коваленко отметил, что с С-400 ситуация иная, потому что эти ракеты имеют возможность нанесения ударов на расстоянии до 200 километров. Кроме того, эти ракеты тоже имеют невысокую точность.

"Теперь Россия начала их использовать для осуществления террористических ударов (потому что поскольку ракеты не высокоточные, их просто направляют в направлении городов – куда именно "прилетит", никого не волнует) по Киевщине и Киеву, потому что максимальное расстояние полета этих ракет дает такую возможность. Также их могут направлять в сторону Сум или Чернигова", - пояснил военно-политический обозреватель.

Он подчеркнул, что переход россиян на ЗРК С-400 демонстрирует их отчаяние, потому что они не имеют возможности реализовать более масштабное огневое влияние на Киев за счет авиационных или крылатых ракет.

"Именно поэтому они используют уникальный для российской армии ЗРК С-400, который считается самым современным и дорогим в России. То есть этим Российская Федерация лишний раз доказывает, что ей не хватает ресурса. Но нам в их сбитии это никоим образом не помогает, потому что для их уничтожения у нас нет соответствующих систем", - отметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Эксперт подчеркнул, что по состоянию на сегодня ни одна из современных систем ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой. Фактически это первый случай, когда ЗРК с элементами ПВО используют для нанесения ударов по поверхности.

"Поэтому сказать, какой именно комплекс западного образца может быть эффективным для уничтожения таких ракет, невозможно. Необходимы соответствующие испытания. Более того, я не исключаю, что даже западные образцы ЗРК не могут гарантировать высокой эффективности противодействия этим ракетам, потому что их уничтожение очень специфично. Как и алгоритмы их противодействия", - резюмировал он.

Россияне бьют по Украине из установок С-300 и С-400

Напомним, ранее ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сознательно наносит удары по Украине с установок С-300 и С-400. Оккупанты знают, что украинским войскам ПВО сложно их сбивать.

Игнат подчеркнул, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которыми агрессор Россия наносит удары по Украине, представляют серьезную угрозу. Их нужно уничтожать еще на тех позициях, откуда они наносят свои удары.

Он также подчеркнул, что существует дальнейшая угроза ударов из С-300 и С-400 по Киеву. Но в дальнейшем будут приняты определенные меры, касающиеся северного направления, чтобы избегать этого. Игнат также отметил, что Украине нужно больше систем ПВО, поскольку небо над Украиной нельзя закрыть тем количеством ПВО, которое передали международные партнеры.

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