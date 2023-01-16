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Россия наносит удары из С-300 и С-400, Украине нужно уничтожать их там, откуда они бьют – ВСУ

16 января 2023, 18:16
Оккупант Россия испытывает дефицит баллистических ракет – у агрессора осталось менее 100 ракет Искандер, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат, С-400
На востоке Украины до мест расположения С-400 расстояние составляет 150 км - Игнат / Коллаж скриншот YouTube, Википедия

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которыми агрессор Россия наносит удары по Украине, представляют серьезную угрозу. Их нужно уничтожать еще на тех позициях, откуда они наносят свои удары. Применение данных ЗРК свидетельствует о том, что у оккупантов дефицит баллистических ракет – тех же ракет Искандер осталось меньше 100. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что ракеты установок С-300 и С-400 нужно уничтожать на тех позициях, где они находятся. На востоке Украины расстояние до локаций их расположения составляет 150 километров.

"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км", - сказал Игнат.

По его словам, оккупанты РФ все чаще стали применять такие ракеты по целям на земле из-за того, что у них дефицит баллистических ракет. Согласно данным разведки, у россиян осталось меньше 100 ракет Искандер. Из С-300 они наносят удары потому, что их много на складах. К тому же Россия сама производит такие ракеты.

Также Юрий Игнат подчеркнул, что С-400 является новым комплексом, которым агрессор Москва очень гордится. Дальность пуска – сотни километров. Именно поэтому такие установки, как и С-300, представляют серьезную угрозу для Украины.

Ранее Игнат заявил, что враг Россия сознательно наносит удары по Украине из установок С-300 и С-400.

Оккупанты знают, что украинским войскам ПВО сложно их сбивать. По его словам, есть дальнейшая угроза Киеву от комплексов С-300. На северном направлении будут приняты меры, чтобы ее избежать.

В Defence Express полагают, что оккупационные войска РФ 14 января нанесли удары по Киеву из комплексов С-400.

На это указывает маркировка обломков, которые были обнаружены на месте падения ракет. Специалисты отметили, что Россия уже не первый раз ударила по Киеву из С-400 – такие обломки уже находили возле уничтоженного частного дома в Протасовом яру и разрушенной гостинице Алфавіто после ракетных атак по Киеву 31 декабря.

Смотрите видео ТСН - последствия ударов оккупантов РФ по Киеву 14 января

Война России против Украины:

новости Киева С-300 С-400 война России и Украины Юрий Игнат
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