Не готовились к ударам изнутри: эксперт рассказал, зачем в Москве установили ПВО

Появление ПВО на крышах ведомственных зданий в Москве стоит считать подготовкой к возможным конфликтам за власть внутри России.

ПВО в Москве устанавливают для подстраховки от внутренних войн - Михаил Шейтельман / Коллаж Википедия, соцсети

Вокруг Москвы существует пояс ПВО, потому вряд ли Россия установила ПВО в Москве для дополнительной защиты от украинских средств поражения. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

Как уточнил политтехнолог, вокруг Москвы еще со времен СССР существует пояс противоракетной обороны.

"Мне представляется маловероятным, что РФ понадобилась дополнительная защита от украинских средств поражения (а украинским беспилотникам или ракетам до Москвы лететь около 700 километров), поскольку есть базовая. И тогда возникает версия – а что если стреляют изнутри этого кольца? Ведь в советское время готовились к ядерному удару, но не к тому, что на них, условно говоря, нападут Химки (пригород Москвы). А из Химок могут начать стрелять совершенно другие люди, поскольку сейчас существует конфликт между "Вагнером", не лично с ЧВК, но между Пригожиным и людьми, с которыми он в кооперации, и ФСБ-армией (Патрушев, Шойгу и т.д.)", - пояснил Шейтельман.

В то же время, эксперт убежден, что появление ПВО на крышах ведомственных зданий в Москве стоит считать подготовкой к возможным конфликтам за власть внутри России.

"Если это и делают демонстративно, то в отношении "Вагнера". "Вагнер" как коллектив, отстранили от большой власти над войной всего лишь пару недель назад, когда назначили Герасимова и этим фактически вернули войну от частников и "зэков" в сферу влияния Минобороны. И это им ответ - мол, полезете к нам, то вот вам. Это не означает, что в буквальном смысле ПВО будут сбивать беспилотники, это показывает серьезность намерений Минобороны по отношению к другим игрокам на этом поле, которые, возможно, пытаются как-то участвовать в разделе власти", - говорит Шейтельман.

Как сообщал Главред, в России в местах, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным, начали появляться комплексы противовоздушной обороны. Сначала их заметили в Москве – такие системы выставили прямо на крыши зданий в российской столице. После этого такой комплекс поставили неподалеку от резиденции Путина в Ново-Огарево, а теперь соответствующую технику заметили возле еще одной резиденции диктатора – на Валдае.

Кроме того, по словам политолога, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, у появления ПВО в Москве есть две веские причины – попытка российских военачальников перестраховаться, чтобы в случае чего не нести ответственности, а также милитаризировать российскую столицу в ожидании акций протеста и восстания.

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