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Россия и Китай сообща распространяют дезинформацию о войне в Украине - CNN

14 марта 2023, 07:25
Китай и Россия "потратили десятки миллиардов долларов" на дезинформацию на протяжении многих лет.
Россия, Китай
В США обеспокоены российской и китайской пропагандой / voicesevas.ru

Россия и Китай объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине, а США и страны Запада в течение многих лет недостаточно инвестировали в противодействие такой дезинформации. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество медленно принимают и осознают, в какой степени Китай и Россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", — сказал чиновник журналистам.

По его словам, Китай и Россия "потратили десятки миллиардов долларов" на дезинформацию на протяжении многих лет.

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Официальный представитель США отметил, что война в Украине помогла привлечь внимание к этой проблеме.

"Автократии слабее по итогам прошлого года. Так что я считаю, что когда мы пробудимся, мы добьемся успеха, но мы недостаточно пробуждены", — сказал чиновник.

Представитель Госдепа описал Москву и Пекин как страны, имеющие "эхо-камеру" и "петлю обратной связи" для распространения ложных нарративов о войне. Они пытаются привлечь все больше и больше внимания, делясь нарративами".

Чиновник добавил, что эти усилия по дезинформации де-факто спонсировались государством. В частности, и в Китае, и в РФ пропаганда работает "на самом высоком правительственном уровне".

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор глава Белого дома не сообщил.

Другие новости:

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