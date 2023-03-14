Политолог объяснил, что заставит Беларусь вступить в войну РФ против Украины

Провокации на границе не будут иметь принципиального значения, если сам Лукашенко не хочет участия Беларуси в войне.

Эксперт назвал условие для вступления Беларуси в войну в Украине / Фото: president.gov.by

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не хочет открыто принимать участие в войне РФ против Украины. Поэтому никакие провокации на границе не заставят Беларусь вступить в войну, пока на это нет политической воли. Такое мнение в интервью Главреду озвучил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

"Лукашенко много раз говорил, что как только со стороны Украины будут какие-то действия военного характера против Беларуси, то мы ответим жесточайшим образом. Условно говоря, Украине мало не покажется. Но за последнее время было много инцидентов, которые при желании можно было бы трактовать именно как нападение: осколки ракеты перелетели с украинской территории, были взрывы на аэродроме в Зябровке, пограничный комитет Беларуси сообщал, что с территории Украины якобы прилетали дроны. А тут нападение на российский самолет в центре столицы, о чем официально сообщают белорусские власти. То есть при желании можно было использовать эту историю для того, чтобы начать войну", - сказал политолог.

"Но белорусские власти этого не хотят. Потому какими бы ни были провокации, все зависит не от масштаба провокации, а от политической воли ее использовать для полноценной войны. Потому не думаю, что провокации будут иметь принципиальное значение, если сам Лукашенко не хочет участия Беларуси в войне", - добавил Карбалевич.

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Ранее Главред писал, что Кремль вряд ли решится устроить государственный переворот в Беларуси, так как это очень "рискованная игра". Политолог Валерий Карбалевич считает, что, убрав Лукашенко, РФ может получить более антироссийский режим, чем сейчас.

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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