Рисковать Кремлю глупо: политолог оценил вероятность госпереворота в Беларуси

Контролировать процесс смены одного белорусского диктатора на другого из Москвы невозможно, считает Валерий Карбалевич.

Александр Лукашенко - главный стержень режима в Беларуси / сайт Кремля

Кремль вряд ли решится устроить государственный переворот в Беларуси, так как это очень "рискованная игра". Такое мнение в интервью Главреду озвучил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, политический режим белорусского диктатора Лукашенко держится именно на нем, он - "его главный стержень".

"Если он (Лукашенко, - ред.) уходит, то режим может посыпаться. Люди снова выйдут на улицу, оппозиция включится в политическую борьбу. Наверное, и Запад, и Украина. То есть контролировать процесс смены одного диктатора на другого из Москвы невозможно", - отметил Карбалевич.

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Политолог добавил, что Россия не всегда контролирует свои марионеточные образования, а на территории Беларуси при всем желании она этого сделать не может.

"И, убрав Лукашенко, она может получить более антироссийский режим, чем при Лукашенко. И рисковать в момент войны было бы очень глупо для Кремля, потому я с трудом себе представляю такой сценарий", - резюмировал он.

Отметим, Карбалевич считает, что у самого Лукашенко существует страх и боязнь революции в Беларуси. Он усилился после событий 2020 года.

Также политолог оценил вероятность втягивания Беларуси в войну.

Кто такой Валерий Карбалевич Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук. Эксперт аналитического центра "Стратегия". Автор более 800 публикаций по различным проблемам внутренней и внешней политики Беларуси.

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