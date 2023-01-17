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Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИ

17 января 2023, 11:14
Взрывы раздавались в Белгороде, а также в нескольких районах области.
дым
В Белгородской области прогремели мощные взрывы / pixabay.com

В Белгородской области РФ прогремела серия новых взрывов. В частности, они были слышны в городе Шебекино.

Город якобы обстреляли, после чего там повреждены линии электропередач, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается", - написал Гладков.

Как пишет Telegram-канал Astra, 5 срочников погибли в результате обстрела Белгородской области 16 января.

"2 военных срочной службы ранены. По данным источников, обстрелу подвергся АПП "Шебекино". Погибшие и раненые — солдаты в/ч 31135. Повреждения получил также сам пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИ

В то же время в местных Telegram-канал пишут, что взрывы раздавались в Яковлевском районе, а также в Белгороде и в Дубовом.

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИ
/ Скриншот

Кроме того, сообщается о том, что местные жители слышали гул от пролетающих самолетов.

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИ

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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