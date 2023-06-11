Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

Мастер спорта международного класса Игорь Осьмак защищал нашу страну от российских захватчиков с мая, был на Востоке, на передовой.

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Игорь Осьмак погиб в боях за Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UkrainianAthletics, pixabay.com

В ожесточенных боях с российскими оккупантами погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу, мастер спорта международного класса Игорь Осьмак. Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Федерации легкой атлетики Украины.

Воин защищал нашу страну с мая, был на Востоке, на передовой.

"Игорю Николаевичу было 57 лет, имел звание мастера спорта международного класса. Его олимпийской ученицей была Татьяна Гамера - марафонка. Игорь Восьмак был другом для многих спортсменов и тренеров", - отметили в ФЛАУ.

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Уроженец Киева Игорь Осьмак стал мастером спорта международного класса в 1998 году, а затем - заслуженным тренером Украины в 2012 году.

Более 10 лет он был тренером-преподавателем по легкой атлетике Киевской областной школы высшего спортивного мастерства.

Одна из его воспитанниц - участница "Олимпийских игр-2012" Татьяна Гамера-Шмырко, занявшая 5 место в марафонском забеге.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.

Кроме того, на фронте погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

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