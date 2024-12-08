"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

Крах Башара Асада имеет прямую связь с режимом в РФ, убежден Андрей Ермак.

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Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru

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Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий

Сирийское фиаско РФ - следствие геополитической глупости Путина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.

Он считает, что Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий. Об этом глава ОП написал в своем Telegram.

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При этом он убежден в том, что крах Асада имеет прямую связь с "геополитической глупостью" режима российского диктатора Владимира Путина.

"Сирийское фиаско россии - это следствие геополитической глупости и ограниченности путина. Подобный сценарий может ждать и Россию", — добавил Ермак.

Как известно, избранный президентом США Дональд Трамп написал: "Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровитель Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать".

Трамп призвал Путина к немедленному прекращению огня и началу переговоров. "Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - написал он.

Падение режима Асада - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.

Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.

Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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