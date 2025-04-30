Бросают в бой резервы: россияне пытаются прорваться в еще одну область Украины

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Сирский назвал самое "горячее" направление на фронте / Коллаж Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine

Несмотря на громкие заявления оккупантов о якобы готовности к прекращению огня на майские праздники, российские оккупационные войска значительно активизировали боевые действия, сосредоточив главные усилия на Покровском направлении для дальнейшего выхода к админграницам Днепропетровщины. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, несмотря на отсутствие реальных успехов как в тактическом, так и в оперативном измерениях, враг продолжает настойчиво пытаться прорвать украинскую оборону и продвинуться к админгранице Днепропетровской области.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - отметил Сырский. видео дня

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в условиях текущей ситуации посвятил день работе с бригадами, которые обороняют это направление, чтобы оперативно решить имеющиеся проблемы и поддержать командиров в планировании боевых действий.

В ходе работы он внимательно выслушал командиров и принял решение о дополнительной поставке боеприпасов, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и резервов. Особое внимание уделено ударным беспилотным системам.

"Несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад. Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника. Спасибо нашим воинам за эффективность и профессионализм", - резюмировал он.

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