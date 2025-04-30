Пятилетний ребенок ранен, школы и больницы под ударом: РФ атаковала города Украины

О чем сказал Зеленский:
- Россия атаковала Украину с применением более 100 ударных дронов
- Количество раненых в Харькове увеличилось до 45, в Днепре один человек погиб
- Нужно заставить Россию прекратить огонь
Российские оккупационные войска в ночь на 30 апреля атаковали Украину с применением более 100 ударных дронов. Всего с начала недели Россия выпустила по Украине 375 ударных БпЛА, из которых более 190 - типа "Шахед". Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Россия атаковала Харьков, Днепр, Доброполье и другие украинские города и громады.
Глава государства отметил, что в Харькове в результате двух волн вражеских атак ранения получили более 45 человек, среди которых - двое детей. Самому младшему ребенку всего пять лет. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а на местах работают спасатели. Ударам подверглись жилые районы, в частности, повреждены многоэтажные дома, больница, школа. Всего пострадали 13 гражданских объектов.
"В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один - ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура", - сообщил президент Украины.
В Доброполье обстрелом было поражено здание шахты, повреждены автобусы и легковые автомобили, один человек получил ранения.
"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают", - подчеркнул он.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что прекратить войну и заставить Россию к перемирию могут только решительные действия и последовательное давление, а не просто заявления или уговоры.
По его мнению, необходимо совместное давление со стороны США, европейских стран и всех, кто убежден, что война не должна существовать в современном мире.
Также он подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны Украины, ведь, по его словам, дополнительные системы ПВО способны остановить российский террор с неба.
"Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни", - резюмировал глава государства.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска массированно ударили по Харькову с применением ударных дронов типа "Шахед". В результате ударов подверглись разрушениям многочисленные жилые дома и медицинские учреждения. По словам мэра Игоря Терехова, зафиксировано 16 попаданий в более десяти районах города.
По данным ГСЧС в результате атаки были уничтожены жилые здания, гаражи, объекты инфраструктуры и поврежден транспорт. В городе зафиксировано 10 очагов возгорания.
Также ударными беспилотниками был атакован Днепр. Как сообщил городской голова Борис Филатов, в результате ударов вспыхнули пожары и получили повреждения по меньшей мере пять частных домов.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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