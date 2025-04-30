Пятилетний ребенок ранен, школы и больницы под ударом: РФ атаковала города Украины

Нужно заставить Россию прекратить огонь путем увеличения давления со стороны ЕС и США, подчеркнул Зеленский.

https://glavred.info/war/pyatiletniy-rebenok-ranen-shkoly-i-bolnicy-pod-udarom-rf-udarila-po-gorodam-ukrainy-10660415.html Ссылка скопирована

Россия ударила по жилым кварталам городов Украины, среди раненых - дети / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, ГСЧС Днепропетровщины

О чем сказал Зеленский:

Россия атаковала Украину с применением более 100 ударных дронов

Количество раненых в Харькове увеличилось до 45, в Днепре один человек погиб

Нужно заставить Россию прекратить огонь

Российские оккупационные войска в ночь на 30 апреля атаковали Украину с применением более 100 ударных дронов. Всего с начала недели Россия выпустила по Украине 375 ударных БпЛА, из которых более 190 - типа "Шахед". Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия атаковала Харьков, Днепр, Доброполье и другие украинские города и громады.

видео дня

Глава государства отметил, что в Харькове в результате двух волн вражеских атак ранения получили более 45 человек, среди которых - двое детей. Самому младшему ребенку всего пять лет. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а на местах работают спасатели. Ударам подверглись жилые районы, в частности, повреждены многоэтажные дома, больница, школа. Всего пострадали 13 гражданских объектов.

"В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один - ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура", - сообщил президент Украины.

В Доброполье обстрелом было поражено здание шахты, повреждены автобусы и легковые автомобили, один человек получил ранения.

"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают", - подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что прекратить войну и заставить Россию к перемирию могут только решительные действия и последовательное давление, а не просто заявления или уговоры.

По его мнению, необходимо совместное давление со стороны США, европейских стран и всех, кто убежден, что война не должна существовать в современном мире.

Также он подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны Украины, ведь, по его словам, дополнительные системы ПВО способны остановить российский террор с неба.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против России за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни", - резюмировал глава государства.

Что известно об ударном БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска массированно ударили по Харькову с применением ударных дронов типа "Шахед". В результате ударов подверглись разрушениям многочисленные жилые дома и медицинские учреждения. По словам мэра Игоря Терехова, зафиксировано 16 попаданий в более десяти районах города.

По данным ГСЧС в результате атаки были уничтожены жилые здания, гаражи, объекты инфраструктуры и поврежден транспорт. В городе зафиксировано 10 очагов возгорания.

Также ударными беспилотниками был атакован Днепр. Как сообщил городской голова Борис Филатов, в результате ударов вспыхнули пожары и получили повреждения по меньшей мере пять частных домов.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред