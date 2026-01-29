Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

Зайдя в личный кабинет на торговой платформе, Никола испытала шок: десятки покупок были оформлены ночью.

Женщина случайно узнала о своих покупках / Коллаж Главред

Вы узнаете:

Женщина узнала, что в буквальном смысле "живет двойной жизнью"

Муж Николы вспомнил, что неоднократно видел её ночью с телефоном в руках

История жительницы Великобритании Николы Эдвардс началась как бытовая загадка, а закончилась неожиданным медицинским открытием.

56-летняя жительница Гримсби даже не подозревала, что в буквальном смысле "живет двойной жизнью": днём — обычная мать и жена, ночью — активный онлайн-покупатель с крайне эксцентричными вкусами, пишет Daily Star.

Однажды в её доме начали регулярно появляться посылки. Внутри — случайный набор вещей: обувь неподходящего размера, платья, которые она бы никогда не надела, бесполезные лакомства для собак и откровенно абсурдные предметы вроде маски известного политика или старых сувениров с автографами актёров. Апофеозом стал заказ мужских носков с напечатанным семейным фото.

Зайдя в личный кабинет на торговой платформе, Никола испытала шок: десятки покупок были оформлены в промежутке между двумя и тремя часами ночи. Сумма расходов перевалила за тысячу фунтов. Первая мысль — мошенничество. Женщина срочно заблокировала банковскую карту и сменила пароли, однако это не остановило поток доставок.

Ответ нашёлся неожиданно. Муж Николы вспомнил, что неоднократно видел её ночью с телефоном в руках — она что-то делала на экране, но на слова не реагировала. В этот момент всё сложилось: заказы оформлялись во сне.

Позже врачи связали это состояние с перименопаузой — периодом гормональных изменений, способных провоцировать расстройства сна и импульсивное поведение. Для Николы это стало объяснением того, что раньше казалось необъяснимым.

Осознав причину, женщина ввела строгие меры контроля: убирала телефон на ночь, ограничила доступ к платёжным сервисам и пересмотрела режим сна. Эти шаги дали результат — за последние месяцы она не совершила ни одной ночной покупки, а странные посылки остались лишь курьёзным воспоминанием о периоде, когда её организм временно взял управление на себя.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

