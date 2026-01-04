Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашел

Известно, что в этом месте ранее проводили горнодобывающие работы.

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет / коллаж: Главред, фото: reddit

Исследователь из Новой Зеландии решился открыть загадочную дверь в скале, которую обнаружил недалеко от Греймаута, на западном побережье Южного острова. Как оказалось, это был вход в тоннель. Как пишет издание Daily Express, мужчина опубликовал фото этого объекта в соцсети Reddit.

"40 лет я задавался вопросом, что находится за этой дверью. Наконец остановился, чтобы исследовать", - говорится в подписи к опубликованным снимкам. видео дня

На одном фото изображена уже приоткрытая дверь, которая имеет бетонную раму, а рядом с ней - два небольших прямоугольных окна, покрытых растительностью.

На другом снимке видно туннель, облицованный деревянными балками и опорами на потолке и стенах. Пол покрыт серой пылью, вдоль потолка проходит большая ржавая труба, а вокруг разбросаны обломки заброшенного оборудования.

На последнем снимке - конец тоннеля, замурованный кирпичом. Здесь уже простые белые изогнутые стены, позеленевшие от плесени. На земляном полу видны лишь остатки деревянного пола.

Известно, что в этом районе острова ранее проводили горнодобывающие работы. Вероятно, именно их остатки обнаружил исследователь.

Пользователи Reddit предположили, что здесь могли быть склады динамита, которым взрывали горную породу, или же бункеры для хранения отработанного металла.

В Сети выразили восхищение тем, как хорошо сохранились деревянные балки в этом тоннеле.

"Арки прекрасны, интересно, что это за порода дерева; я бы предположил, что это тис или что-то подобное. Тис устойчив к гниению, поэтому из него даже строили корабли, а в Мьянме есть мост, которому уже более 150 лет и он выглядит, как новенький", - написал один из пользователей.

Еще один пошутил, что если бы в это место провести Интернет, здесь можно было бы и поселиться.

