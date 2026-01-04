Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашел

Виталий Кирсанов
4 января 2026, 13:21
813
Известно, что в этом месте ранее проводили горнодобывающие работы.
Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет / коллаж: Главред, фото: reddit

Кратко:

  • На снимке видно туннель, облицованный деревянными балками
  • В Сети выразили восхищение тем, как хорошо сохранились деревянные балки

Исследователь из Новой Зеландии решился открыть загадочную дверь в скале, которую обнаружил недалеко от Греймаута, на западном побережье Южного острова. Как оказалось, это был вход в тоннель. Как пишет издание Daily Express, мужчина опубликовал фото этого объекта в соцсети Reddit.

"40 лет я задавался вопросом, что находится за этой дверью. Наконец остановился, чтобы исследовать", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

видео дня

На одном фото изображена уже приоткрытая дверь, которая имеет бетонную раму, а рядом с ней - два небольших прямоугольных окна, покрытых растительностью.

На другом снимке видно туннель, облицованный деревянными балками и опорами на потолке и стенах. Пол покрыт серой пылью, вдоль потолка проходит большая ржавая труба, а вокруг разбросаны обломки заброшенного оборудования.

На последнем снимке - конец тоннеля, замурованный кирпичом. Здесь уже простые белые изогнутые стены, позеленевшие от плесени. На земляном полу видны лишь остатки деревянного пола.

  • Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
    Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет Фото: Reddit
  • Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
    Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет Фото: Reddit
  • Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
    Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет Фото: Reddit
  • Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
    Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет Фото: Reddit
  • Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет
    Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет Фото: Reddit

Известно, что в этом районе острова ранее проводили горнодобывающие работы. Вероятно, именно их остатки обнаружил исследователь.

Пользователи Reddit предположили, что здесь могли быть склады динамита, которым взрывали горную породу, или же бункеры для хранения отработанного металла.

В Сети выразили восхищение тем, как хорошо сохранились деревянные балки в этом тоннеле.

"Арки прекрасны, интересно, что это за порода дерева; я бы предположил, что это тис или что-то подобное. Тис устойчив к гниению, поэтому из него даже строили корабли, а в Мьянме есть мост, которому уже более 150 лет и он выглядит, как новенький", - написал один из пользователей.

Еще один пошутил, что если бы в это место провести Интернет, здесь можно было бы и поселиться.

Другие интересные новости

Муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Владелица старинного дома Амелия, известная в социальных сетях как "Амелия с привидениями", была крайне удивлена, когда наткнулась на загадочную находку под досками пола своего 250-летнего жилища.

Читайте также:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новая Зеландия тоннель Reddit интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков

14:10Война
Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

14:08Синоптик
Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Последние новости

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
13:39

Люкс без вкуса: что портит образ даже с дорогими брендами

13:21

Мужчина решился открыть дверь, мимо которой проходил 40 лет: что он там нашелФото

13:03

Не только с чесноком: почему сало кормило армии и летало в космос

13:00

"Надо все закончить": Цимбалюк сделал заявление про победительницу "Холостяка"

Реклама
12:59

Экс-глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность - первые детали

12:57

План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метроВидео

12:41

РФ готовит новое наступление: какой город Украины хочет захватить враг до февраля

12:05

"Проходит лечение из-за контузии": Витвицкая рассказала о службе жениха-воина

12:02

Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:52

"Оснований ожидать мира нет": война завершится не в Украине - The Independent

11:50

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 января

11:44

Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата свирепого похолодания

11:21

В Киеве взорвалось авто возле жилых домов - есть пострадавшие

10:48

"Несколько раз сходились": бывшая Цимбалюка раскрыла их отношения

10:31

Путин перед сложным выбором: все сценарии для диктатора рискованны - The Times

Реклама
10:25

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

10:15

"Без иллюзий": эксперт раскрыл, что на самом деле стоит за назначением Буданова

10:11

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:20

Почему 5 января нельзя выполнять домашнюю уборку: какой церковный праздник

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 января (обновляется)

08:49

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

08:40

Гороскоп на неделю с 5 по 11 января: Львы достигнут целей, Девам - решат проблемы

08:23

Венесуэла получила исполняющего обязанности президента – кто им стал

08:10

Кремль все меньше доверяет Кадыровумнение

07:44

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

06:10

Как Москва пытается доказать, что является надёжной "политической крышей" для людоедских режимовмнение

05:12

Стюардесса раскрыла, на какие два места в самолете никогда не сядет: какая причина

04:30

Больше, чем начало белой полосы: какие знаки зодиака вскоре покорят удачу

03:37

Многие используют неправильно: как процедить макароны дуршлагом

02:31

Что нужно положить в карман от порчи: приметы в праздник 4 января

01:32

Жизнь после смерти: женщина пережила невероятный опыт и узнала о бессмертии

03 января, суббота
23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

Реклама
22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять