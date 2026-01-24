Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионы

История быстро разлетелась по TikTok, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома

Когда мужчина внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, его партнерша начала волноваться. Не получив ответа, женщина решила проверить домашнюю камеру видеонаблюдения — и увидела сцену, к которой была совершенно не готова.

Видео с этой историей появилось в TikTok на аккаунте @koda.corso и быстро стало вирусным, набрав более 3 миллионов просмотров.

В ролике сначала видно, как женщина в медицинской форме находится на работе. Затем видео переключается на изображение с камеры видеонаблюдения у них дома. Подпись к ролику гласит:

"Мой парень не отвечал на сообщения, поэтому я решила проверить камеру дома".

Женщина была сильно удивлена / Фото: скриншот

Ответ оказался максимально неожиданным. Вместо экстренной ситуации или проблем мужчина был полностью погружен в игру со своим питомцем — огромным кане корсо по кличке Кода.

На записи видно, как хозяин и собака возятся и играют в своеобразную "борьбу", не обращая внимания ни на телефон, ни на время. Судя по всему, мужчина был настолько увлечен игрой, что просто не замечал звонков.

Смотрите видео, забавного инцидента:

