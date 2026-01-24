Женщина посмотрела, чем занимается муж пока ее нет дома: видео рассмешило миллионы

Вы узнаете:
Когда мужчина внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, его партнерша начала волноваться. Не получив ответа, женщина решила проверить домашнюю камеру видеонаблюдения — и увидела сцену, к которой была совершенно не готова.
Видео с этой историей появилось в TikTok на аккаунте @koda.corso и быстро стало вирусным, набрав более 3 миллионов просмотров.
В ролике сначала видно, как женщина в медицинской форме находится на работе. Затем видео переключается на изображение с камеры видеонаблюдения у них дома. Подпись к ролику гласит:
"Мой парень не отвечал на сообщения, поэтому я решила проверить камеру дома".
Ответ оказался максимально неожиданным. Вместо экстренной ситуации или проблем мужчина был полностью погружен в игру со своим питомцем — огромным кане корсо по кличке Кода.
На записи видно, как хозяин и собака возятся и играют в своеобразную "борьбу", не обращая внимания ни на телефон, ни на время. Судя по всему, мужчина был настолько увлечен игрой, что просто не замечал звонков.
Смотрите видео, забавного инцидента:
@koda.corso just boys being boys ? #corsosoftiktok#corsos#canecorsopuppy#dogtok#doghumor♬ original sound - koda.corso
