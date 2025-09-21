Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

Федиенко подчеркнул, что слитая база данных содержит реальную информацию.

Масштабный слив данных украинцев

В сеть слили базу данных с личной информацией 20 млн украинцев

В документе собраны фамилии и имена, номера телефонов, электронные адреса

Злоумышленники слили в сеть базу данных с личной информацией десятков миллионов украинцев. В открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса электронных почт. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Facebook.

По его словам, злоумышленники слили в сеть архив с названием diia_users_db_2025.zip.

Отмечается, что в документе собраны данные граждан Украины, в частности, фамилии и имена, номера телефонов, электронные адреса.

Нардеп не исключает, что сейчас может быть много фишинга - интернет-мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за надежные организации или людей, чтобы обманным путем выманить у жертвы конфиденциальные данные, такие как пароли, номера кредитных карт, паспортные данные и другую личную информацию.

"По факту эта информация и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. База данных содержит информацию о примерно 20 млн украинцев", - говорится в сообщении.

Федиенко добавил, что база данных содержит реальную информацию, в чем он лично убедился, проверив данные по некоторым политикам. Кроме того, в архиве он увидел информацию о человеке, который не имеет приложения Дія, но данные в этой базе есть.

Как защитить данные

Нардеп заметил, если вы знаете, что у вас один номер на всем - банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше выбрать отдельные номера к разным приложениям.

Он также рекомендует оперативно заменить пароли, особенно если к учетной записи привязан номер телефона.

Утечка личных данных украинцев

18 сентября в Нотариальной палате Украины сообщали, что во время тестирования системы е-нотариата произошла масштабная утечка личных данных граждан Украины.

Известно, что тогда в ведомстве призвали прекратить тестирование этой системы.

Однако позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что информация об утечке является ложной.

Напомним, как сообщал Главред, 6 сентября государственный ПриватБанк сообщил о сбое в своей работе, который стал причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.

Также ранее в приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

О персоне: Александр Федиенко Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

