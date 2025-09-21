Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

Главное:
- В сеть слили базу данных с личной информацией 20 млн украинцев
- В документе собраны фамилии и имена, номера телефонов, электронные адреса
Злоумышленники слили в сеть базу данных с личной информацией десятков миллионов украинцев. В открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса электронных почт. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Facebook.
По его словам, злоумышленники слили в сеть архив с названием diia_users_db_2025.zip.
Отмечается, что в документе собраны данные граждан Украины, в частности, фамилии и имена, номера телефонов, электронные адреса.
Нардеп не исключает, что сейчас может быть много фишинга - интернет-мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за надежные организации или людей, чтобы обманным путем выманить у жертвы конфиденциальные данные, такие как пароли, номера кредитных карт, паспортные данные и другую личную информацию.
"По факту эта информация и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. База данных содержит информацию о примерно 20 млн украинцев", - говорится в сообщении.
Федиенко добавил, что база данных содержит реальную информацию, в чем он лично убедился, проверив данные по некоторым политикам. Кроме того, в архиве он увидел информацию о человеке, который не имеет приложения Дія, но данные в этой базе есть.
Как защитить данные
Нардеп заметил, если вы знаете, что у вас один номер на всем - банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше выбрать отдельные номера к разным приложениям.
Он также рекомендует оперативно заменить пароли, особенно если к учетной записи привязан номер телефона.
Утечка личных данных украинцев
18 сентября в Нотариальной палате Украины сообщали, что во время тестирования системы е-нотариата произошла масштабная утечка личных данных граждан Украины.
Известно, что тогда в ведомстве призвали прекратить тестирование этой системы.
Однако позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что информация об утечке является ложной.
Напомним, как сообщал Главред, 6 сентября государственный ПриватБанк сообщил о сбое в своей работе, который стал причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.
Также ранее в приложении Резерв+ произошел сбой. Пользователи столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.
Читайте также:
- Масштабный сбой в Украине: рассчитаться картой пока невозможно, детали
- Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи
- НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз относительно войны в Украине
О персоне: Александр Федиенко
Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред