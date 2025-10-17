Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошно

Андре Тан рассказал, какие модные тренды подходят для женщин с пышными формами.

https://glavred.info/fashion/moda-plus-size-na-osen-2025-kak-podcherknut-dostoinstva-i-vyglyadet-roskoshno-10707284.html Ссылка скопирована

Мода plus size на осень / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андре Тан, annaliseestewart

Вы узнаете:

Какие тренды для женщин plus size актуальны для осени

Как одеваться стильно женщинам с пышными формами

Осень - это идеальный сезон, чтобы пересмотреть свой гардероб и создать стильные, уютные образы, которые подчеркивают индивидуальность. Главред расскажет, какие тенденции сезона помогут создать гармоничные осенние образы для женщин plus size, сохраняя комфорт и уверенность в себе:

оверсайз вещи;

модный трикотаж;

аксессуары на осень.

Структурированный оверсайз - ключ к элегантности

В новом видео дизайнер Андре Тан поделился советами, как женщинам plus size выглядеть уверенно, роскошно и при этом чувствовать себя комфортно. Первый тренд, на который обращает внимание дизайнер, - структурированный оверсайз. Да, объемные вещи продолжают оставаться в моде, но важно, чтобы они имели форму.

видео дня

"Выбирайте пальто прямого кроя, жакеты с поясом, тренчи, которые держат форму", - советует Андре Тан.

Именно такая мода для женщин plus size позволяет выглядеть стильно, не жертвуя удобством.

Модный оверсайз / скрин из видео

Теплый трикотаж - какие цвета выбрать

Второй пункт - трикотажные вещи. Мягкие свитера, кардиганы на запах, платья с поясом - настоящие must-have этой осенью. Андре Тан советует делать ставку на теплые цвета сезона: темную оливу, карамель, шоколад и сливовый. Они добавляют уюта и выглядят благородно в любом сочетании. Такие вещи прекрасно дополнят осенний гардероб plus size и станут основой стильного, сбалансированного образа.

Трикотаж для plus size / скрин из видео

Пояса - главный акцент сезона

Еще один совет от дизайнера - не прятать талию. Наоборот, ее стоит подчеркивать с помощью поясов. Этот аксессуар помогает создать правильные пропорции, что является важным элементом в трендах plus size на осень.

"Не прячь свою талию, а наоборот, подчеркивай ее. Пояс поверх платья, пальто или жакета, и образ приобретает форму", - отмечает Тан.

Образ с поясом / скрин из видео

Комфорт - превыше всего

Андре Тан отмечает: не стоит мучить себя тесными вещами. В моде - свободные силуэты для женщин с формами, в которых легко двигаться, дышать и чувствовать себя собой.

"Стиль - это не о размере, а о любви к себе", - заключает дизайнер.

Мода без ограничений - главный месседж этой осени. Выбирайте вещи, которые дарят уверенность, свободу и комфорт. Ведь настоящий стиль начинается с любви к своему телу.

Осенняя мода для женщин plus size - смотреть видео:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред