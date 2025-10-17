Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошно

Вы узнаете:
- Какие тренды для женщин plus size актуальны для осени
- Как одеваться стильно женщинам с пышными формами
Осень - это идеальный сезон, чтобы пересмотреть свой гардероб и создать стильные, уютные образы, которые подчеркивают индивидуальность. Главред расскажет, какие тенденции сезона помогут создать гармоничные осенние образы для женщин plus size, сохраняя комфорт и уверенность в себе:
- оверсайз вещи;
- модный трикотаж;
- аксессуары на осень.
Структурированный оверсайз - ключ к элегантности
В новом видео дизайнер Андре Тан поделился советами, как женщинам plus size выглядеть уверенно, роскошно и при этом чувствовать себя комфортно. Первый тренд, на который обращает внимание дизайнер, - структурированный оверсайз. Да, объемные вещи продолжают оставаться в моде, но важно, чтобы они имели форму.
"Выбирайте пальто прямого кроя, жакеты с поясом, тренчи, которые держат форму", - советует Андре Тан.
Именно такая мода для женщин plus size позволяет выглядеть стильно, не жертвуя удобством.
Теплый трикотаж - какие цвета выбрать
Второй пункт - трикотажные вещи. Мягкие свитера, кардиганы на запах, платья с поясом - настоящие must-have этой осенью. Андре Тан советует делать ставку на теплые цвета сезона: темную оливу, карамель, шоколад и сливовый. Они добавляют уюта и выглядят благородно в любом сочетании. Такие вещи прекрасно дополнят осенний гардероб plus size и станут основой стильного, сбалансированного образа.
Пояса - главный акцент сезона
Еще один совет от дизайнера - не прятать талию. Наоборот, ее стоит подчеркивать с помощью поясов. Этот аксессуар помогает создать правильные пропорции, что является важным элементом в трендах plus size на осень.
"Не прячь свою талию, а наоборот, подчеркивай ее. Пояс поверх платья, пальто или жакета, и образ приобретает форму", - отмечает Тан.
Комфорт - превыше всего
Андре Тан отмечает: не стоит мучить себя тесными вещами. В моде - свободные силуэты для женщин с формами, в которых легко двигаться, дышать и чувствовать себя собой.
"Стиль - это не о размере, а о любви к себе", - заключает дизайнер.
Мода без ограничений - главный месседж этой осени. Выбирайте вещи, которые дарят уверенность, свободу и комфорт. Ведь настоящий стиль начинается с любви к своему телу.
Осенняя мода для женщин plus size - смотреть видео:
Вас может заинтересовать:
- Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда
- Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака
- Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красоты
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред