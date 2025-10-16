Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака

Анна Подгорная
16 октября 2025, 16:00
19
Сияйте этой осенью, как звезды вашего астрологического знака.
помады по знаку зодиака
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый оттенок помады - это не просто цвет, а настоящее отражение вашей личности. Звезды знают, какой тон идеально подчеркнет характер и энергетику, убеждена Кикс Рид, бьюти-редактор издания Cosmopolitan.

Главред расскажет о модных оттенках помады на осень-2025, и как подобрать их по знаку зодиака.

видео дня

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оттенок: мягкий абрикос.Практичный Козерог выбирает цвета, которые работают на 100%. Мягкий абрикосовый оттенок выглядит естественно, но при этом освежает лицо и подчеркивает серьезность характера легким, профессиональным штрихом.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/sophiehamedanimua

Водолей (20 января - 19 февраля)

Оттенок: эксцентричный розовый. Креативному и непредсказуемому Водолею нужен цвет, который выражает индивидуальность! Неоновый или пыльно-розовый с холодным подтоном, возможно, с перламутром — это отражение уникальности Водолея и желания быть не как все.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/briciaemilyn

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Оттенок: акварельный розовый. Романтичные и мечтательные Рыбы словно созданы для полупрозрачного розового с эффектом "зацелованных" губ. Этот нежный, почти невесомый оттенок отражает чувственность, мягкость и волшебную ауру Рыб.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/makeme__up__

Овен (21 марта - 20 апреля)

Оттенок: огненный терракотовый. Энергичному лидеру Овну нужен цвет силы! Огненный оранжево-красный с кирпичным подтоном — это чистая страсть, уверенность и способность зажигать всех вокруг. Вы входите в комнату — и все оборачиваются вам вслед.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/amandaimani

Телец (21 апреля - 21 мая)

Оттенок: благородная роза. Телец ценит роскошь и качество. Глубокий розовый с пыльным, почти винным подтоном — воплощение чувственности Овна и его любви к прекрасному. Этот цвет дорогой и статусный, как и все, выбирает этот знак зодиака.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/lipsticksonfairskin

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оттенок: мерцающий розовый или бордо.Двойственные Близнецы нуждаются в двух оттенках! Игривый розовый с шиммером для веселой стороны и глубокий темно-бордовый для более серьезных моментов. Близнецы переменчивы, и их помада должна соответствовать настроению.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/chrysazacharaki

Рак (22 июня - 22 июля)

Оттенок: классический красный. Верный традициям Рак выбирает вневременную классику. Холодный красный с синим подтоном — это элегантность, преданность и умение ценить то, что уже проверено временем. Этот оттенок универсален и подчеркивает надежность Раков.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/makeupbymunia

Лев (23 июля - 22 августа)

Оттенок: роскошный нюд. Царственный Лев любит выглядеть безупречно в любой ситуации. Богатый бежево-персиковый нюд с эффектом объема - их мастхэв. Он будто говорит: "Я даже спросонья выгляжу так великолепно", хотя за этим стоит продуманный выбор.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/contitips

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оттенок: космический металлик. Девы славятся безупречным вкусом и любовью к качеству, но под этой практичностью скрывается игривая натура. Футуристический металлический блеск — идеальный баланс между элегантностью и неожиданностью, который отражает многогранность Дев.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/naomiveber

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оттенок: парижская карамель. Весы обожают гармонию и красоту во всем. Теплый карамельно-бежевый оттенок воплощает их утонченность и стремление к балансу. Это цвет, который никогда не выглядит вульгарно — чистая изысканность, как парижский шик.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/roamakeup

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оттенок: чувственный шоколад. Магнетизм и страсть Скорпиона требуют глубокого, соблазнительного коричневого с теплым подтоном. Этот цвет завораживает, интригует и отражает его мистическую привлекательность. Не кричит, но приковывает взгляды.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/konstantinapan_skin

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оттенок: мятежный красный. Свободолюбивый и смелый Стрелец не боится выделяться! Яркий красный с нестандартным подтоном (не классический алый, а с нотками терракоты или кирпича) — это их бунтарская энергия, оптимизм и готовность к приключениям в одном цвете.

помада, макияж
Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/gabie.godfrey

Читайте также:

Об источнике: Cosmopolitan

Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помада знаки зодиака секреты красоты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

16:35Экономика
В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

16:14Война
Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

15:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Последние новости

16:35

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

16:31

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

16:14

В России анонсировали новое перемирие на фронте - когда оно начнется и для чего

16:00

Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака

15:58

Мокрый снег накроет даже Киев: когда резко похолодает до +4 градусов

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
15:51

Дверцы духовки заблестят идеальной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

15:40

Когда закончится война в Украине - Буданов обратился к украинцам с предупреждениемВидео

15:37

Неожиданное тепло: когда наступает "бабье лето" и почему имеет такое название

15:21

РФ ударила ракетами по территории учебного подразделения ВСУ - есть погибшие

Реклама
14:58

Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами

14:56

Одежда высохнет за считанные часы даже без отопления: феноменально простой трюкВидео

14:36

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

14:33

"И никто не знал": Леся Никитюк показала фото тайной беременности

14:13

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

13:59

Анна, Евпраксия, София: королевы-украинки, которые навсегда оставили след в Европе

13:57

Хозяйка оставила маме кота и не узнала его через месяц: что произошло с питомцем

13:55

"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

13:36

Стоит проверить себя и близких: признаки энергетического вампира и способы защиты

13:31

К зиме украинцам выплатят по 6 500 гривен: как получить помощь

13:13

"Стеснялся сам себя": Дорн признался, почему больше не говорит на украинском

Реклама
13:11

Шикарный торт за 15 минут: легче и не придумаешьВидео

13:01

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

12:24

Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

12:16

Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

12:12

"От токсичных отношений": Екатерина Бужинская ошеломила своей исповедью

11:58

Показ Victoria's Secret открыла беременная модель: фееричное видео

11:58

Минус топливо для армии РФ: дроны ССО поразили Саратовский НПЗ

11:55

"Слава Богу есть": что происходит в браке Лорак на самом деле

11:54

Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

11:46

Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

11:26

Михаил Поплавский: Создавайте собственный украинский бренд!Видео актуально

11:11

"Понравилось": Валерий Маркус сыграл свадьбу и впервые показал жену

11:11

Шухнин Антон Сергеевич: биография и досье досье

11:10

"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

11:03

Шокирующая причина: от чего умерла Дайан Китон

10:56

"Их время подошло к концу": Том Круз прекратил отношения с молодой актрисой - СМИ

10:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 октября (обновляется)

10:35

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Реклама
10:34

Кассетные "Шахеды" и "охота" на спасателей: РФ перешла к новой тактике террораФото

10:12

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвал условие победы Украины в войне с РФВидео

10:08

Главные тренды осени 2025: 10 универсальных вещей, которые необходимы в гардеробе

10:04

"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:58

Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины: The Telegraph раскрыло детали

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались экстренные отключения света: в каких областях действуют графики

09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять