Когда цвет отражает характер: идеальные оттенки помады на осень-2025 по знаку зодиака

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый оттенок помады - это не просто цвет, а настоящее отражение вашей личности. Звезды знают, какой тон идеально подчеркнет характер и энергетику, убеждена Кикс Рид, бьюти-редактор издания Cosmopolitan.

Главред расскажет о модных оттенках помады на осень-2025, и как подобрать их по знаку зодиака.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оттенок: мягкий абрикос.Практичный Козерог выбирает цвета, которые работают на 100%. Мягкий абрикосовый оттенок выглядит естественно, но при этом освежает лицо и подчеркивает серьезность характера легким, профессиональным штрихом.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/sophiehamedanimua

Водолей (20 января - 19 февраля)

Оттенок: эксцентричный розовый. Креативному и непредсказуемому Водолею нужен цвет, который выражает индивидуальность! Неоновый или пыльно-розовый с холодным подтоном, возможно, с перламутром — это отражение уникальности Водолея и желания быть не как все.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/briciaemilyn

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Оттенок: акварельный розовый. Романтичные и мечтательные Рыбы словно созданы для полупрозрачного розового с эффектом "зацелованных" губ. Этот нежный, почти невесомый оттенок отражает чувственность, мягкость и волшебную ауру Рыб.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/makeme__up__

Овен (21 марта - 20 апреля)

Оттенок: огненный терракотовый. Энергичному лидеру Овну нужен цвет силы! Огненный оранжево-красный с кирпичным подтоном — это чистая страсть, уверенность и способность зажигать всех вокруг. Вы входите в комнату — и все оборачиваются вам вслед.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/amandaimani

Телец (21 апреля - 21 мая)

Оттенок: благородная роза. Телец ценит роскошь и качество. Глубокий розовый с пыльным, почти винным подтоном — воплощение чувственности Овна и его любви к прекрасному. Этот цвет дорогой и статусный, как и все, выбирает этот знак зодиака.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/lipsticksonfairskin

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оттенок: мерцающий розовый или бордо.Двойственные Близнецы нуждаются в двух оттенках! Игривый розовый с шиммером для веселой стороны и глубокий темно-бордовый для более серьезных моментов. Близнецы переменчивы, и их помада должна соответствовать настроению.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/chrysazacharaki

Рак (22 июня - 22 июля)

Оттенок: классический красный. Верный традициям Рак выбирает вневременную классику. Холодный красный с синим подтоном — это элегантность, преданность и умение ценить то, что уже проверено временем. Этот оттенок универсален и подчеркивает надежность Раков.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/makeupbymunia

Лев (23 июля - 22 августа)

Оттенок: роскошный нюд. Царственный Лев любит выглядеть безупречно в любой ситуации. Богатый бежево-персиковый нюд с эффектом объема - их мастхэв. Он будто говорит: "Я даже спросонья выгляжу так великолепно", хотя за этим стоит продуманный выбор.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/contitips

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оттенок: космический металлик. Девы славятся безупречным вкусом и любовью к качеству, но под этой практичностью скрывается игривая натура. Футуристический металлический блеск — идеальный баланс между элегантностью и неожиданностью, который отражает многогранность Дев.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/naomiveber

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оттенок: парижская карамель. Весы обожают гармонию и красоту во всем. Теплый карамельно-бежевый оттенок воплощает их утонченность и стремление к балансу. Это цвет, который никогда не выглядит вульгарно — чистая изысканность, как парижский шик.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/roamakeup

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оттенок: чувственный шоколад. Магнетизм и страсть Скорпиона требуют глубокого, соблазнительного коричневого с теплым подтоном. Этот цвет завораживает, интригует и отражает его мистическую привлекательность. Не кричит, но приковывает взгляды.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/konstantinapan_skin

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оттенок: мятежный красный. Свободолюбивый и смелый Стрелец не боится выделяться! Яркий красный с нестандартным подтоном (не классический алый, а с нотками терракоты или кирпича) — это их бунтарская энергия, оптимизм и готовность к приключениям в одном цвете.

Помада по знаку зодиака - модные оттенки помады на осень-2025 / instagram.com/gabie.godfrey

