Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

Кристина Трохимчук
16 октября 2025, 12:16
Надя Дорофеева поделилась своими секретами ухода и питания.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева дала советы красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

  • Как Надя Дорофеева поддерживает форму
  • Правила питания Нади Дорофеевой

Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram своими главными бьюти-привычками, благодаря которым ей удается выглядеть свежо, ухоженно и сохранять прекрасную форму даже в напряженном гастрольном графике.

Главред поможет разобраться, какие советы звезды помогут улучшить вид и самочувствие.

Артистка признается: главное - системность и забота о себе. Она рассказала о 6 правилах, которые давно стали частью ее жизни:

  • Очищение кожи
  • Поддержание водного баланса
  • Здоровый сон
  • Регулярный спорт
  • Сбалансированное питание
  • Уход за волосами
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева - как ухаживает за собой / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Как Надя Дорофеева очищает кожу

Надя ни разу не ложилась спать с макияжем. К этой привычке ее приучила мама.

"Мама пугала, что если засну накрашенная - ресницы сломаются. С тех пор я всегда очищаю кожу перед сном. Это мой must have", - говорит певица.

Как начинает день Надя Дорофеева

Каждое утро артистка начинает день с теплой воды. Она придерживается водного баланса в течение всего дня. "Чай, латте, матча - это классно, но вода - это основа", - отмечает Дорофеева.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева - утренняя рутина / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Режим сна Нади Дорофеевой

Надя признается, что в современных реалиях трудно выспаться, но именно полноценный сон - первый совет любого психолога.

"Без сна не работает ничего: ни тело, ни голова, ни энергия", - добавляет она.

Тренировки Нади Дорофеевой

Дорофеева занимается с тренером онлайн - даже во время туров.

"Это идеальный вариант, чтобы поддерживать форму и не выпадать из графика. Спорт - мое лекарство для головы", - делится певица.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева фигура / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Диета Нади Дорофеевой

Артистка установила для себя простое, но эффективное правило:

  • сладкое - раз в неделю,
  • алкоголь - раз в неделю,
  • фастфуд - раз в месяц.

"Так я живу уже полтора года - и вижу результат: кожа стала подтянутой, а самочувствие - лучше", - пишет Надя.

Как Надя Дорофеева ухаживает за волосами

Из-за частых укладок волосы певицы часто страдают, поэтому Надя выбрала натуральный уход без вредных компонентов.

"Раз в две недели делаю реконструкцию волос и маски. Результат уже виден - волосы живые и блестящие", - рассказала артистка.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева - привычки / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Надя Дорофеева убеждена: путь к красоте и гармонии начинается с заботы о себе. Она внимательно относится как к своему телу, так и к внутреннему состоянию, ведь именно баланс помогает ей выглядеть и чувствовать себя на все сто.

О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

