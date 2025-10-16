Секреты красоты Нади Дорофеевой: 6 привычек помогут выглядеть как звезда

Вы узнаете:
Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась в Instagram своими главными бьюти-привычками, благодаря которым ей удается выглядеть свежо, ухоженно и сохранять прекрасную форму даже в напряженном гастрольном графике.
Главред поможет разобраться, какие советы звезды помогут улучшить вид и самочувствие.
Артистка признается: главное - системность и забота о себе. Она рассказала о 6 правилах, которые давно стали частью ее жизни:
- Очищение кожи
- Поддержание водного баланса
- Здоровый сон
- Регулярный спорт
- Сбалансированное питание
- Уход за волосами
Как Надя Дорофеева очищает кожу
Надя ни разу не ложилась спать с макияжем. К этой привычке ее приучила мама.
"Мама пугала, что если засну накрашенная - ресницы сломаются. С тех пор я всегда очищаю кожу перед сном. Это мой must have", - говорит певица.
Как начинает день Надя Дорофеева
Каждое утро артистка начинает день с теплой воды. Она придерживается водного баланса в течение всего дня. "Чай, латте, матча - это классно, но вода - это основа", - отмечает Дорофеева.
Режим сна Нади Дорофеевой
Надя признается, что в современных реалиях трудно выспаться, но именно полноценный сон - первый совет любого психолога.
"Без сна не работает ничего: ни тело, ни голова, ни энергия", - добавляет она.
Тренировки Нади Дорофеевой
Дорофеева занимается с тренером онлайн - даже во время туров.
"Это идеальный вариант, чтобы поддерживать форму и не выпадать из графика. Спорт - мое лекарство для головы", - делится певица.
Диета Нади Дорофеевой
Артистка установила для себя простое, но эффективное правило:
- сладкое - раз в неделю,
- алкоголь - раз в неделю,
- фастфуд - раз в месяц.
"Так я живу уже полтора года - и вижу результат: кожа стала подтянутой, а самочувствие - лучше", - пишет Надя.
Как Надя Дорофеева ухаживает за волосами
Из-за частых укладок волосы певицы часто страдают, поэтому Надя выбрала натуральный уход без вредных компонентов.
"Раз в две недели делаю реконструкцию волос и маски. Результат уже виден - волосы живые и блестящие", - рассказала артистка.
Надя Дорофеева убеждена: путь к красоте и гармонии начинается с заботы о себе. Она внимательно относится как к своему телу, так и к внутреннему состоянию, ведь именно баланс помогает ей выглядеть и чувствовать себя на все сто.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".
