Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

Марина Иваненко
15 октября 2025, 15:04
34
Модные покупки не всегда добавляют стиля. Стилисты объяснили, как избежать импульсивных решений и создать гармоничный образ, который всегда работает.
Что должно быть в женском шкафу?
Что должно быть в женском шкафу? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что должно быть в универсальном гардеробе
  • Как правильно подобрать капсульный образ

В современном мире все должно быть быстро и эффективно - и наш гардероб не является исключением. Вместо того чтобы каждое утро стоять перед шкафом и думать, как совместить трендовые, но не слишком практичные вещи, стилисты советуют обратиться к универсальной базе. Существуют предметы одежды и аксессуары, неподвластные времени, которые подходят всем - независимо от фигуры или возраста - и которые легко комбинируются между собой.Главред расскажет о вещах, способных упростить вашу жизнь, уменьшить стресс от выбора и гарантировать, что вы всегда будете выглядеть стильно и уместно.

Капсульный гардероб - принцип универсальности

Главная идея видео на канале "Galyna Pankiv | блог стилиста " - отказ от импульсивных покупок в пользу капсульного гардероба. Универсальные вещи - это качественная основа, которую можно совместить с 80% других предметов вашей одежды. Они не выходят из моды и подходят к большинству жизненных ситуаций, а включение таких элементов в гардероб значительно упрощает ежедневный выбор и помогает экономить время и деньги.

Ключевые вещи для идеального гардероба

Солнцезащитные очки - это больше, чем аксессуар. Они необходимы для защиты зрения и деликатной кожи вокруг глаз от ультрафиолета, что предотвращает появление преждевременных морщин. Классические формы считаются универсальными, ведь гармонично дополняют разные типы лица и легко вписываются как в спортивный, так и в деловой образ.

Полосатый лонгслив - воплощение французского шика и легкости. Тельняшка с горизонтальными полосами - это нейтральный принт, который прекрасно сочетается с однотонным низом. Она добавляет образу свежести и динамики, не перегружая его.

Маленькое черное платье - настоящая "волшебная палочка", которую популяризировала Коко Шанель. Его универсальность заключается в способности к трансформации. Благодаря простому, классическому силуэту оно может быть дневным - в сочетании с жакетом и туфлями-лодочками - или вечерним - с яркими украшениями, акцентной обувью и клатчем.

Юбка-карандаш универсальна благодаря своему крою, который подчеркивает талию и женственные изгибы, одновременно маскируя недостатки. Это основа делового стиля, которую можно легко адаптировать к кэжуал-образу.

Видео о том, что должно быть в базовом гардеробе современной женщины, можно увидеть здесь:

Качественный жакет - ключевой элемент структуризации образа. Жакет с нейтральным принтом является более универсальным, ведь сам становится акцентом и "собирает" даже самый простой комплект из джинсов и белой футболки.

Объемныйсвитер обеспечивает комфорт и уют, при этом оставаясь стильным. Он работает на контрастах - балансирует узкий низ, создавая гармоничный силуэт. Его можно носить самостоятельно или в многослойных комплектах поверх тонкой рубашки.

Платье простого силуэта, в отличие от маленького черного платья, должно быть нейтрального цвета, свободного, не облегающего кроя. Его главное преимущество - способность деликатно маскировать особенности фигуры.

Кожаная косуха давно вышла за пределы рок-культуры и стала классическим элементом, который добавляет образу характера, фактурности и современности. Она создает контраст в романтических луках и прекрасно завершает повседневные комплекты.

В гардеробе также должна быть удобная обувь, которую можно носить каждый день и которая гармонично сочетается с джинсами, брюками, юбками и простыми платьями. Комфортная обувь может значительно повысить качество жизни.

Костюм мужского кроя выглядит авторитетно, элегантно и стильно на любой фигуре. Его универсальность - в возможности комбинирования: жакет можно носить отдельно с джинсами, а брюки - со свитером или футболкой.

Об источнике: YouTube-канал "Galyna Pankiv | блог стилиста"

YouTube-канал "Galyna Pankiv | блог стилиста" посвящен моде, стилю и построению функционального гардероба. Автор, стилист Галина Панкив, делится советами по созданию базовых капсул, сочетанию вещей и избежанию типичных ошибок в стиле. Она объясняет, как выглядеть стильно без чрезмерных затрат и делать осознанные покупки. В своих видео Галина сочетает практичность и современные тренды, ориентируясь на женщин всех возрастов. Также стилист ведет одноименный блог в Instagram, где делится ежедневными стильными идеями и вдохновением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист интересные новости одежда
