Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красоты

Существует множество продуктов, которые можно включить в свой рацион для поддержания здоровья кожи./ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Какого цвета продукты должны быть

В каких продуктах больше витаминов

Не секрет, что правильное питание положительно влияет на самочувствие, но знаете ли вы, что то же самое относится и к внешнему виду вашей кожи? Последний тренд в TikTok "Съешь свой ретинол" предлагает новый вирусный подход к уходу за кожей, и эксперты сходятся во мнении, что со временем он может улучшить цвет лица.

Этот тренд основан на употреблении продуктов, богатых витамином А, для сияния кожи изнутри. В частности, в одном из вирусных видео рекламируется ароматный морковный салат с такими питательными ингредиентами, как кунжутное масло, сок лайма и зелёный лук.

В издании Martha Stuart поговорили с дипломированным диетологом и дерматологом, чтобы разобраться в этом тренде, рассказать о его преимуществах для кожи и узнать, какие ещё продукты можно включить в свой рацион, чтобы "съесть свой уход".

Морковь - источник красоты /Рixabay

Что есть, чтобы кожа сияла

Тренд TikTok набирает популярность в интернете: многие авторы делятся рецептами простых блюд, которые улучшают состояние кожи. Одно видео от @lainiecooks набрало более 944 900 просмотров и 67 200 лайков с подписью: "Потому что употребление средств по уходу за кожей стоит того".

В видео она нарезает четыре крупные моркови соломкой и смешивает их с измельчённым чесноком, соком лайма, кокосовыми аминокислотами, рисовым уксусом, кунжутным маслом, нарезанным зелёным луком, поджаренными семенами кунжута и щепоткой соли и перца. В конце видео она описывает салат как "хрустящий и вызывающий привыкание", что объясняет его вирусную привлекательность.

Ингредиенты морковного салата обладают множеством полезных свойств для кожи. "Уход за кожей всегда начинается изнутри", — говорит Джоанна Салазар, зарегистрированный диетолог и основательница Healing Nutrition. Значительная часть пользы этого рецепта исходит от моркови, богатой бета-каротином — формой витамина А, которая способствует улучшению состояния кожи. Чтобы наш организм правильно усваивал витамин А, он должен сочетаться с жиром; в этом рецепте это кунжутное масло. "Чеснок и зеленый лук — отличный пребиотик, питающий бактерии в кишечнике", — говорит Салазар.

Красивая кожа зависит от рациона / фото ua.depositphotos.com

Сок лайма обогащает блюдо витамином С, необходимым для выработки коллагена. Семена кунжута, посыпанные сверху, содержат клетчатку, которая помогает коже сиять. Они также содержат витамин Е — антиоксидант, который также улучшает состояние кожи, говорит Салазар.

Продукты, полезные для кожи

Существует множество продуктов, которые можно включить в свой рацион для поддержания здоровья кожи. Секрет правильного ухода за кожей заключается в поддержании сбалансированного питания, включающего все витамины, минералы, жиры и антиоксиданты, необходимые вашей коже для идеального вида.

Фрукты тёмного цвета

Добавление в свой рацион ягод – это мощный источник энергии, способствующий здоровью кожи изнутри. Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают снизить окисление, вызывающее старение кожи. Помимо ягод, по словам Салазар, красный виноград также содержит мощный компонент ресвератрол, который помогает улучшить внешний вид кожи.

Листовая зелень и овощи

Тёмно-зелёные овощи, такие как капуста кейл, мангольд и шпинат, богаты витамином С, который стимулирует выработку коллагена в коже. Другие овощи, такие как горох, цветная капуста, брокколи и грибы, помогают замедлить старение кожи, стабилизируя меланогенез — процесс, который кожа проходит для выработки пигмента и защиты.

Полезные жиры

Авокадо, орехи и семена, особенно грецкие орехи и семена льна, являются источником полезных жиров и омега-3, которые уменьшают воспаление и поддерживают влажность и эластичность кожи. Кроме того, ежедневное употребление воды поддерживает кожу в тонусе, говорит Салазар. Если вы ещё не включаете орехи и семена в свой рацион регулярно, попробуйте добавлять их в любимые салаты, смузи или утреннюю овсянку.

Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновению для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт – предприниматель, автор 99 книг о образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

