Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшие

Взрывы прогремели в Кривом Роге, Киеве и в Одесской области.

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В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Что известно:

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и БпЛА

В результате удара по Кривому Рогу погиб мужчина, еще две женщины - ранены

В Одесской области пострадали три человека от атаки дронов

Вечером 22 февраля в Кривом Роге прогремел взрыв. Россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вражеская ракетная атака по объекту гражданской инфраструктуры. Еще возможны выходы. Берегите себя", - написал Вилкул.

видео дня

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу. По его словам, поврежден гражданский объект.

"Из-за ракетного удара в Кривом Роге, по информации на сейчас, двое пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Лысак рассказал, что в результате атаки возник пожар. В городе изуродован инфраструктурный объект.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА уточнил, что в больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

"Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - добавил он.

Смотрите видео удара по Кривому Рогу:

Ракетный удар по Кривому Рогу / Фото: скриншот

Атака по Киеву

Кроме этого, российские БпЛА атаковали Киев. В Печерском районе столицы упали обломки российского дрона.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, повреждены окна в нежилом здании рядом с местом падения. Обошлось без пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. Экстренные службы работают на месте.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удар по Одесской области

Российские оккупанты также атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома.

"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - отметил он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 17 февраля российские оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали в Святошинском районе Киева, вызвав возгорание на территории промышленного предприятия и нескольких авто возле жилого дома,

Также 18 февраля Россия атаковала Одессу дронами "Шахед". Оккупанты нацелились на объекты энергетики, повреждено здание больницы.

Как сообщал Главред, в результате удара по Одессе без света, тепла и воды осталась значительная часть города. Пострадали соцобъекты, в частности детская поликлиника и садик. Без отопления и электроэнергии - 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов, где проживают 250 тысяч человек.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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