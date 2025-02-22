Россия атаковала Украину ракетами и БпЛА: есть жертва и пострадавшие

Что известно:
- Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и БпЛА
- В результате удара по Кривому Рогу погиб мужчина, еще две женщины - ранены
- В Одесской области пострадали три человека от атаки дронов
Вечером 22 февраля в Кривом Роге прогремел взрыв. Россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Вражеская ракетная атака по объекту гражданской инфраструктуры. Еще возможны выходы. Берегите себя", - написал Вилкул.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу. По его словам, поврежден гражданский объект.
"Из-за ракетного удара в Кривом Роге, по информации на сейчас, двое пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии", - сообщил он.
Лысак рассказал, что в результате атаки возник пожар. В городе изуродован инфраструктурный объект.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА уточнил, что в больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу.
"Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - добавил он.
Смотрите видео удара по Кривому Рогу:
Атака по Киеву
Кроме этого, российские БпЛА атаковали Киев. В Печерском районе столицы упали обломки российского дрона.
По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, повреждены окна в нежилом здании рядом с местом падения. Обошлось без пострадавших.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко. Экстренные службы работают на месте.
Удар по Одесской области
Российские оккупанты также атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома.
"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - отметил он.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, 17 февраля российские оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали в Святошинском районе Киева, вызвав возгорание на территории промышленного предприятия и нескольких авто возле жилого дома,
Также 18 февраля Россия атаковала Одессу дронами "Шахед". Оккупанты нацелились на объекты энергетики, повреждено здание больницы.
Как сообщал Главред, в результате удара по Одессе без света, тепла и воды осталась значительная часть города. Пострадали соцобъекты, в частности детская поликлиника и садик. Без отопления и электроэнергии - 14 школ, 13 детсадов и более 500 домов, где проживают 250 тысяч человек.
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Кто такой Александр Вилкул?
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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