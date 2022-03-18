Ермак анонсировал новую мировую систему безопасности и заявил, что дефолта в Украине не будет

Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинские власти не согласятся ни на одно перемирие с Россией, если оно будет противоречить ее суверенитету и территориальной целостности.

"Война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области. На сегодняшний день никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно, что необходимо строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый "Будапештский меморандум". Но я предостерегаю от того, чтобы верить фейкам и вбросам", - сказал Ермак в своем видеообращении.

Глава ОП также заверил, что к восстановлению Украины будут привлечены средства иностранных партнеров, ведущих мировых финансовых учреждений и репарации, которые должна будет выплатить Россия за ее вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По его словам, дефолта в Украине не будет.

Также Ермак призвал международный бизнес инвестировать в военные облигации Украины.

Напомним, война России против Украины может обойтись мировым страховым компаниям в несколько миллиардов долларов.

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