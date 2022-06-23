Всё равно хотят захватить всю Украину: Россия после захвата Донбасса снова двинется на Киев – Жданов

РФ после захвата всего Донбасса планирует через какое-то время возобновить наступление сначала на Запорожье и Днепр, а затем на Киев.
Захват территории Донецкой и Луганской областей в их административных границах – это лишь промежуточная цель российского диктатора Владимира Путина. Россия всё равно не отказалась от идеи захватить всю Украину, и план страны-агрессора разделен на подэтапы.
Наскоком захватить всю Украину не удалось. Поэтому РФ сейчас реализует один из пунктов своего плана, но позже может вернуться к воплощению в жизнь всех остальных. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Новостям Донбасса".
По словам Жданова, РФ после достижения одной своей цели может затихнуть на какое-то время, чтобы накопить резервы, а затем возобновит наступление.
"Они дифференцировали задачу, разбили ее на подэтапы. Это очередной подэтап. Дальнейшее наступление будет не сразу, а через какое-то время. Сейчас им нужно накопить резервы. Направление будет Запорожье и Днепр", – предположил военный эксперт.
По прогнозу Жданова, если российским захватчикам удастся выйти к реке, то дальше они могут повернуть на север и двигаться в сторону Киева вдоль реки.
Однако для воплощения в жизнь такого объемного плана стране-агрессору нужно иметь достаточно войск, которых на сегодня у нее нет.
"Это стратегический план. Его можно осуществить только при наличии соответствующей группировки войск. Такого в РФ на сегодня нет", – говорит эксперт.
Напомним, по словам экс-начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, существует сценарий, по которому Запад оперативно окажет Украине серьезную военную помощь. Тогда военный потенциал нашей армии превысит возможности РФ и ВСУ перейдут в серьезное наступление. В таких условиях Москва может пойти на значительные уступки.
Ранее сообщалось, что российские войска собрали все резервы в живой силе и технике, чтобы захватить Северодонецк. "Подмога" прибыла даже с новоокупованих территорий.
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