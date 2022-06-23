Армия Украины будет крушить ПВО и артиллерию РФ на Змеином до освобождения острова – ГУР

ВСУ наносят огневое поражение по объектам оккупантов РФ на Змеином - Буданов / Коллаж УНИАН, Офис президента

Военная операция Украины против войск России на Змеином будет идти до тех пор, пока не удастся достичь полного освобождения острова. Оккупанты разместили там большое количество войск, и военной техники. Речь идет, в том числе, о системах противовоздушной обороны и реактивных артиллерийских установках. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинские войска планомерно наносят удары по российским силам и военной технике на острове Змеиный.

Читайте такжеАрмия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином и уничтожила Панцирь-С1 за 15 млн долларовПо его словам, там захватчики размещают свои группировки, которые состоят из подразделений ПВО и частей с реактивными артиллерийскими установками. Также на острове дислоцируются катерная группа и подразделения специального назначения оккупантов.

Начальник ГУР добавил, что военная операция Украины на Змеином будет продолжаться до полного освобождения украинского острова от российской оккупации.

"Операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Армия Украины наносит удары по войскам России на Змеином

20 июня на острове Змеиный прогремели десятки взрывов. Произошел пожар. Очевидцы рассказали о пролетах ракет в сторону захваченного Россией украинского острова.

В Оперативном командовании Юг 21 июня сказали, что войска Украины в Одесской области ударили по позициям оккупантов РФ на острове Змеиный. Вражеские подразделения понесли серьезные потери.

Аналитики группы OSINT88 разместили спутниковый снимок острова Змеиный после удара ВСУ по позициям войск РФ. На опубликованном кадре можно увидеть три выгоревших участка.

Во время атаки ВСУ на позиции российских оккупационных войск РФ был нанесен удар по зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцирь-С1, радиолокационной станции, а также нескольким единицам вражеской автомобильной техники.

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