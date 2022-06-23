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Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль Мишель

23 июня 2022, 12:19

Как говорит руководитель Европейского совета, 23 июня в официальном порядке Украина и Молдова получат статус государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Мишель, Украина
Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль Мишель / ua.depositphotos.com и УНИАН

Руководитель Евросовета Шарль Мишель говорит, что уже в четверг, 23 июня лидеры стран, которые входят в ЕС, в официальном порядке дадут Украине и Молдове статус государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Euronews

"Это решающий момент для Европейского союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", ‒ сказал Мишель после того, как прибыл на саммит лидеров ЕС в Брюсселе,

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Статус страны-кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Теперь украинское государство должно поработать над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, а также влиянием крупных бизнес-групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Еврокомиссии. По его словам, теперь Украина ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требования. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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Автор: Егор Бунин
Евросоюз Шарль Мишель война России и Украины
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