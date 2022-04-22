Глава Евросовета Мишель звонил Путину и призывал открывать "зеленые коридоры" из Мариуполя

Шарль Мишель и Владимир Путин / Коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель позвонил российскому диктатору Владимиру Путину по поводу войны, которую тот развязал против Украины. Об этом говорится на Twitter-страницу европейского чиновника.

"Провел разговор с президентом Путиным. Настойчиво призывал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя и других окруженных городов, тем более накануне Пасхи", ‒ рассказал чиновник.

Руководитель Евросовета также пишет, что в своей беседе с русским диктатором подчеркнул, что Евросоюз продолжает придерживаться собственной позиции по поводу поддержки Украины, санкционной политики против РФ, а также осуждения российской агрессии.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - резюмировал он.

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Напомним, ранее Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша немедленно ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине. Об этом сообщили представители Министерстве иностранных дел Украины.

"Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля. Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", - отметили дипломаты.

Тем менее, высокопоставленный чиновник из числа российских оккупантов, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в категорическом тоне отбросил предложенную Гуттеришем идею объявить "пасхальное перемирие".

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