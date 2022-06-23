Армия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУ

Запад должен учитывать сценарии успеха Украины в войне с Россией - Романенко / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Существует сценарий, при котором Запад оперативно окажет Украине серьезную военную помощь. Тогда военный потенциал нашей армии превысит возможности России, и украинские войска перейдут в серьезное наступление. В таких условиях Москва может пойти на значительные уступки. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что западные разведки должны учитывать вариант развития событий, связанный с успехами Украины. Если Киев получит от Запада нужное оружие, украинские войска смогут пойти в серьезное наступление на позиции оккупантов РФ. И тогда россияне вынуждены будут согласиться на значительные уступки.

"Видите, эти аналитики снова отталкиваются от России, ее "побед". Это пророссийская оценка. Но третий вариант – это когда нам дадут достаточно быстро и много помощи, наш военный потенциал превысит российский и мы начнем бить врага в хвост и в гриву. В таком случае они будут соглашаться на то, на что при других обстоятельствах не соглашались бы", - сказал Романенко.

Эксперт акцентировал внимание на том, что Украине удалось отстоять свою государственность, и это должно отражаться на оценках ситуации на Западе.

"Обратите внимание, в этих трех сценариях вообще нет Украины. Там только Россия. А все должно быть наоборот, потому что мы устояли в этой войне за существование Украины", - подчеркнул Игорь Романенко.

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Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 22 июня рассказали, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. По всей вероятности, оккупанты намерены развернуть в регионе большое количество дополнительных резервных сил.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупационная армия РФ пытается продвинуться в направлении Бахмута Донецкой области и установить контроль над Северодонецком на Луганщине.

В Институте изучения войны считают, что российская армия в ближайшие дни может захватить Северодонецк. По данным аналитиков, ВСУ на востоке Украины сократили свои воздушные операции до 20-30 вылетов в день из-за работы противовоздушной системы оккупантов. Однако Воздушные силы украинских войск успешно работают по позициям захватчиков в Херсонской области.

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