Провал штурма РФ под Лисичанском: ВСУ отразили атаку, враг отступил с потерями

Бойцы ВСУ отразили вражескую атаку на Донбассе / УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают противодействовать огневому влиянию противника на Донецком направлении, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Как говорится в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, враг основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка.

При этом оккупанты РФ закрепляются на ранее увлеченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

В Генштабе отметили, что на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

При этом подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

"Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также остановили", - добавили в Генштабе.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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