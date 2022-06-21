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200 оккупантов прячутся от командиров в лесу: в армии РФ массовое дезертирство после боев под Изюмом

21 июня 2022, 09:37

Много оккупантов, вернувшихся едва живыми после боев с ВСУ на Харьковщине, теперь не хотят воевать и убегают в лес.

российские военные, лес, дезертирство
В армии РФ массовое дезертирство после боев под Изюмом/ Reuters, УНИАН

На Харьковщине после боев под Изюмом около 200 российских захватчиков бежали из российского войска и скрываются от своих командиров в лесу.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет в Изюмском районе. Община сейчас находится под оккупацией россиян. Боевые действия на территории общины сейчас не ведутся, но через поселок и рядом с ним часто ездит вражеская военная техника вместе с оккупантами.

Отмечается, что в село Гороховатка зашло большое количество российских оккупантов, которые принимали участие в боях под Изюмом. После боев они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, и расселились по селу для реабилитации.

Однако после этого две сотни оккупантов, очевидно, не захотели возвращаться на фронт и просто убежали в лес.

"Есть информация, что около 200 оккупантов после захода в село убежали и скрываются в лесу. Их командиры устраивают поиски дезертиров", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники проводят успешные контратаки на Харьковщине. ВСУ постепенно освобождают населенные пункты вблизи Изюма. При этом на Изюмском направлении сосредоточено большое количество оккупантов, они хотят окружить украинских военных.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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