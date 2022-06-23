За сутки на Донбассе россияне убили шестерых мирных жителей - ОВА

Сейчас украинская сторона не может установить количество жертв захватчиков в Мариуполе и Волновахе.
В течении сегодняшнего дня, 23 июня, от преступных действий войск России в Донецкой области погибло шестеро мирных жителей, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.
"За 23 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: троих в Пришибе, двух в Авдеевке и одного в Часовом Яру. Еще пять человек сегодня получили ранения", - рассказал он.
Также Кириленко добавил, что сейчас украинская сторона не может установить количество жертв захватчиков в Мариуполе и Волновахе.
Ранее сообщалось, что российские военные растягивают подбитую на фронте технику на детали. В результате поврежденные танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, которые везут в Россию для ремонта, после такого "путешествия" доезжают абсолютным металлоломом.
Напомним, украинские воины уничтожили оккупанта, который фактически "предсказал" свою смерть. Бойцы ВСУ ликвидировали российского захватчика Дмитрия Ломакина, который в своих соцсетях активно обещал "уничтожить нацизм".
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