За сутки на Донбассе россияне убили шестерых мирных жителей - ОВА

На Донбассе погибло шесть мирных жителей за день / Фото Reters

В течении сегодняшнего дня, 23 июня, от преступных действий войск России в Донецкой области погибло шестеро мирных жителей, сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

"За 23 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: троих в Пришибе, двух в Авдеевке и одного в Часовом Яру. Еще пять человек сегодня получили ранения", - рассказал он.

Также Кириленко добавил, что сейчас украинская сторона не может установить количество жертв захватчиков в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, что российские военные растягивают подбитую на фронте технику на детали. В результате поврежденные танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, которые везут в Россию для ремонта, после такого "путешествия" доезжают абсолютным металлоломом.

Напомним, украинские воины уничтожили оккупанта, который фактически "предсказал" свою смерть. Бойцы ВСУ ликвидировали российского захватчика Дмитрия Ломакина, который в своих соцсетях активно обещал "уничтожить нацизм".

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