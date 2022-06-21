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Оккупанты разбирают танки и меняют запчасти на алкоголь – разведка

21 июня 2022, 12:55

Подбитая российская техника, которую везут в РФ ремонтировать, доезжает металлоломом – сами же россияне по дороге разворовывают запчасти.

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Оккупанты разбирают танки и меняют запчасти на алкоголь – разведка/ Макс Левин, Reuters

Российские военные растаскивают подбитую на фронте технику на детали. В результате поврежденные танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, которые везут в Россию для ремонта, после такого "путешествия" доезжают абсолютным металлоломом.

После такого "хозяйствования" оккупантов их техника вообще не подлежит ремонту. Об этом рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом украденные запчасти от военной техники захватчики меняют на алкоголь.

"Доблестные российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь", – отмечают в разведке.

Из-за огромных масштабов хищений и то, что подразделения российских войск уже находятся на критическом уровне из-за недостаточного оснащения техникой, командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники.

Также оккупанты уже опомнились и собираются удвоить охрану эшелонов, которые везут поврежденную технику в ремонтные подразделения, чтобы ее труднее было разворовывать по дороге.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине после боев под Изюмом около 200 российских захватчиков сбежали из российского войска и скрываются от своих командиров в лесу – не хотят возвращаться на фронт.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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