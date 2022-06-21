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Украинские воины уничтожили оккупанта, который "напророчил" свою смерть

21 июня 2022, 12:16

Захватчик в соцсетях активно призывал уничтожать нацизм.

ВСУ уничтожили оккупанта дмитрия ломакина
Украинские воины уничтожили оккупанта, который "напророчил" свою смерть/ Twitter Анатолий Штефан

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российского захватчика Дмитрия Ломакина, который в своих соцсетях активно обещал "уничтожить нацизм".

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан на своей странице в Twitter. Также он обнародовал фото погибшего оккупанта и скриншот одной из публикаций Ломакина в социальных сетях.

Захватчик в публикации, которую обнародовал Штефан, лаконично написал "нацизм будет уничтожен".

И хотя россиянин в своих взглядах придерживался стиля методичек Кремля, получается, что он сам напророчил себе смерть. Его слова оказались пророческими, ведь преступные действия армии РФ в Украине международное сообщество признает геноцидом украинского народа.

ВСУ уничтожили оккупанта дмитрия ломакина
ВСУ уничтожили оккупанта Дмитрия Ломакина/ Twitter Анатолий Штефан

Ранее сообщалось, что на Харьковщине после боев под Изюмом около 200 российских захватчиков сбежали из российского войска и скрываются от своих командиров в лесу – не хотят возвращаться на фронт.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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