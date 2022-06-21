РФ готовит массовый пуск ракет с Черного моря: Арестович предупредил об атаках в ближайшие дни

Арестович предупредил о ракетных атаках по Украине в ближайшие дни/ УНИАН, Офис президента

Россияне могут массово обстрелять Украину ракетами из Черного моря в ближайшие несколько дней.

Об этом предупредил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным. Он отметил, что российские захватчики держат в готовности в западной части Черного моря 6 носителей крылатых ракет.

По словам советника главы ОП, "прилеты" могут быть в любом украинском городе, однако наиболее осторожными нужно быть киевлянам.

"Они (корабли Черноморского флота РФ – ред.) выстроились вдоль западного побережья Крыма и, скорее всего, носители крылатых ракет, все 6 единиц, которые там были, готовят массовый пуск ракет. Сегодня-завтра-послезавтра я рекомендую всем гражданам Украины, особенно киевлянам, в частности, жителям Печерска, не пренебрегать предупреждениями воздушной тревоги", – подчеркнул Арестович.

Также он опроверг заявление, которое ранее сделал российский террорист и один из первых главарей боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) о том, что якобы российские корабли Черноморского флота полным составом пошли на Одессу. По словам Арестовича, такая информация не соответствует действительности.

Ранее британская разведка отмечала, что Украина уже в значительной степени сломала планы Кремля, который пытался установить контроль также в северо-западной части Черного моря. В частности, ВСУ блокируют возможность российских военных поддерживать оккупантов, находящихся на острове Змеиный.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

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