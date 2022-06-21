Украина срывает планы РФ контролировать Черное море – разведка Британии/ Reuters, УНИАН

Украина уже в значительной степени сломала планы Кремля, который пытался установить контроль также в северо-западной части Черного моря.

Уже не один раз украинские военные успешно поражали вражеские цели в этой части моря. Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, который был обнародован во вторник, 21 июня.

В разведке Великобритании напомнили, что 17 июня украинские военные поразили ракетой Harpoon российский буксир "Василий Бех", который доставлял оружие и личный состав захватчиков на временно оккупированный остров Змеиный. Это было первое успешное использование противокорабельных ракет Harpoon, которые Украине предоставили западные партнеры.

Теперь РФ будет труднее поддерживать своих военных, находящихся на Змеином.

"Способности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность РФ установить контроль над морем и разместить силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало реализацию начального оперативного замысла российского вторжения, включавший создание угрозы для Одесской области с моря", – считают британские разведчики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

Напомним, Россия угрожает Украине ударами по "центрам принятия решений" из-за обстрела буровых установок незаконно присвоенного Россией "Черноморнефтегаза". Там заявили, что обстрел "вышек Бойко" "развязал России руки".

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