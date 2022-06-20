"Конец будет печален": в РФ пригрозили Украине ударами в ответ на обстрел "вышек Бойко"

В РФ пригрозили Украине из-за удара по "вышкам Бойко" / УНИАН

Россия угрожает Украине ударами по "центрам принятия решений" из-за обстрела буровых установок незаконно присвоенного Россией "Черноморнефтегаза". Там заявили, что обстрел "вышек Бойко" "развязал России руки". Об этом заявил депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет, сообщает ria.ru.

Шеремет убежден, что после такого "ответа" Украина "не скоро оправится".

"Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пусть ждут ответа. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся", - заявил Михаил Шеремет.

Он добавил, что РФ проверяет, из какого оружия был нанесен удар по буровым установкам. Если это произошло благодаря оружию, которое предоставили Украине западные партнеры, то ответственность якобы будет лежать на них.

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Напомним, Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" - двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

По данным так называемого "главы правительства Крыма Сергея Аксенова, на момент ракетного удара на башнях находились 12 человек, нашли только пятерых, трое из них ранены.

Что известно о "вышках Бойко"

Напомним, Россия захватила две украинские буровые платформы в Черном море в 2014 году, вместе с оккупацией Крыма. Оккупанты все эти годы пользовались ими для газодобычи. Также они их использовали для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Речь идет об украинских буровых башнях "Петр Годованец" и "Украина". "Вышками Бойко" их назвали потому, что они появились во времена, когда на посту министра энергетики был Юрий Бойко, который позже стал одним из лидеров "ОПЗЖ".

Россия после захвата буровых башен в 2015 году переместила их к Голицынскому месторождению у побережья оккупированного Крыма.

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