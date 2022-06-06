В РФ "пригорает" из-за поставок западных РСЗО: грозят ударами по Раде и Минобороны

В РФ грозят ударами в ответ на поставку HIMARS Украине / shephardmedia.com

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае поставки Украине реактивных систем залпового огня дальнего действия Россия может нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры.

Кроме того, по его словам, также могут быть обстреляны государственные учреждения Украины, сообщает Telegram-канал РБК.

"В пределах Украины в первую очередь", – сказал Картаполов. По его словам, таких объектов много.

"Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми трудностями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, Министерство обороны Украины", - добавил Картаполов.

Читайте такжеВ два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО Украине

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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