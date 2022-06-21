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Москва может рискнуть отрезать страны Балтии от НАТО в случае войны за Сувалкский коридор – Politico

21 июня 2022, 10:39

Захватив Сувалкский коридор, Россия может установить сухопутное соединение Калининградской области с Беларусью.

НАТО, Россия, РФ
Сувалский коридор является стратегически важным участком как для НАТО, так и для России / Reuters

Сувалкский коридор является территорией потенциального военного столкновения России и НАТО. Если Москва решится на прямые боевые действия с Альянсом, конфликт может произойти именно там. Российское государство по Сувалкскому коридору может проложить сухопутный путь к Калининграду через Беларусь и отрезать страны Балтии от Североатлантического альянса.

Журналисты Politico пишут, что Сувалкский коридор станет первой целью России в том случае, если она решит пойти на прямую войну с НАТО.

Читайте такжеНапала на Украину, а теперь смеет угрожать Литве: Кулеба разнес Россию из-за блокады Калининграда"Расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные планировщики предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну на Украине до прямого столкновения с НАТО", - полагает издание.

Журналисты считают, что Москва, таким образом, может попытаться построить сухопутный коридор к Калининграду из Беларуси и отрезать Латвию, Литву и Эстонию от НАТО и Евросоюза.

Сувалский коридор связывает страны Балтии с Евросоюзом и НАТО

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявлял, что если россиянам и белорусам удастся закрыть Сувалский коридор, страны Балтии будут отрезаны от Евросоюза и Североатлантического альянса.

По его словам, Сувалский коридор – стратегически важный участок. В случае перекрытия западный мир ожидают серьезные проблемы в данной местности.

"Сувалкский коридор - это ключевой момент. Этот узкий кусок польской и литовской территории между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение, потому что, как вы знаете, это сухопутная связь между нашими балтийскими союзниками (Литвой, Латвией и Эстонией) и остальной частью НАТО/ЕС. Если бы он был перекрыт или заблокирован силами РФ и Беларуси, у нас возникла бы настоящая проблема", - подчеркивал Ходжес.

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