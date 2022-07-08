"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке

Северодонецк / Суспильне, Сергей Гайдай

Оккупированный Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут. Потому что даже в мирное время такой объем восстановлений можно сделать за полгода-год. При наличии материалов и квалифицированных рабочих. Ни того, ни другого у россиян нет", - сказал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай также подчеркнул, что большая проблема есть также с канализационными системами города.

"Большая проблема с канализацией. Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас на улице. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах. Северодонецк ожидает гуманитарная катастрофа", - резюмировал он.

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Выход ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке. Он рассказал о том, что войска РФ ежедневно на протяжении 4 месяцев обстреливали город, инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений. Гайдай подчеркнул, что на неукрепленных территориях может расти количество погибших, поэтому принято решение о переходе на более укрепленные рубежи.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка на более подготовленные позиции. По его словам, это вынужденная мера – сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а вокруг города взорваны все мосты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичное распространение гражданскими лицами информации о проведении военных операций Вооруженными силами Украины и публикация таких сведений в социальных сетях частично срывает военные операции. Такая ситуация произошла и в Северодонецке. Украинской армии не дали возможность завершить запланированные действия.

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