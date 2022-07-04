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"Мы снова сделали их красиво": Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка

4 июля 2022, 12:14

Оборона Лисичанска и Северодонецка была успешной военной операцией. Советник главы Офиса президента объяснил, какие цели были достигнуты.

Алексей Арестович
Арестович прокомментировал выход ВСУ из Лисичанска и Северодонецка / Коллаж УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации была успешной военной операцией.

"Лезя на кусок мокрого сахара Северодонецк-Лисичанск, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения - взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне. Лисичанск мы вернём. Они своё спущенное в могилу "величие" - нет. Хватит ныть и выше нос. В кои-то веки, мы снова сделали их красиво", - написал Арестович в своем Telegram.

По его словам, главными задачами военной операции на Северодонецком и Лисичанском направлениях было:

  • сковать основные силы противника;
  • нанести ему потери;
  • выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны;
  • создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

"Все задачи операции - выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском. Ещё раз - россияне на трёх (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трёх. Месяц назад мы вели на одном-двух, а они - на пяти", - объяснил советник главы ОП.

По словам Арестовича, одно из главных достижений операции в районе Северодонецка и Лисичанска - "это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".

"Дилемма Кутузова разрешена в военном искусстве двести лет назад: сохранили армию - вернём территорию; не сохранили армию - не будет ни армии, ни территории (…) Красноармейская школа прощала генералам все - миллионы убитых об оборону, миллионы убитых в обороне, лишь бы не отступали. Нет, нам такого не нужно (…) Нам нужно, как козаки - хитростью и маневром. Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне (она ее уже сто раз доказала), украинской армии нужно похоронить российскую", - объяснил Арестович.

Захват Лисичанска войсками РФ

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город. Лисичанск был последним большим населенным пунктом Луганщины, который находился под контролем Украины.

Позже президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Выход ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление о том, украинские военные получили приказ отходить от своих позиций в Северодонецке. Он рассказал о том, что войска РФ ежедневно на протяжении 4 месяцев обстреливали город, инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений. Гайдай подчеркнул, что на неукрепленных территориях может расти количество погибших, поэтому принято решение о переходе на более укрепленные рубежи.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка на более подготовленные позиции. По его словам, это вынужденная мера – сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а вокруг города взорваны все мосты.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что публичное распространение гражданскими лицами информации о проведении военных операций Вооруженными силами Украины и публикация таких сведений в социальных сетях частично срывает военные операции. Такая ситуация произошла и в Северодонецке. Украинской армии не дали возможность завершить запланированные действия.

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