Ответка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300

С-300 оккупантов РФ взорвали на Херсонщине / mil.ru

В районе села Зеленотропинское Херсонской области ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Оперативного командования Пивдень в Facebook.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на ракетный удар 7 модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300 РФ по Николаеву.

Кроме того, подразделения ВСУ также взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории.

"Что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", - говорится в сообщении ОК Пивдень.

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На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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