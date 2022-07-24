Ответка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300

ВСУ взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории.
В районе села Зеленотропинское Херсонской области ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Оперативного командования Пивдень в Facebook.
Отмечается, что удар был нанесен в ответ на ракетный удар 7 модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300 РФ по Николаеву.
Кроме того, подразделения ВСУ также взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории.
"Что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск", - говорится в сообщении ОК Пивдень.
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На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
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