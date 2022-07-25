Оккупантам "дают прикурить" на Херсонщине: в США рассказали о контрударах ВСУ

ВСУ наносят контрудары на Херсонщине / Штаб ОСС

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины повредили все три моста, которые соединяют основные трассы с Херсоном. При этом на днях партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что на геолокационных снимках последствий видны трещины на железнодорожном узле в Новобогдановке, который отрезает Васильевку и Токмак Запорожской области от главной железнодорожной линии в Мелитополь.

Американские аналитики ссылаются на данные украинских официальных лиц о том, что российские войска используют эту железную дорогу для перевозки оборудования и личного состава из Мелитополя в направлении Васильевки и Токмака.

Удары по оккупантам на юге

В ISW указали также на попытку российских оккупантов провести ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Также они продолжили обстрелы вдоль всей линии фронта на южном направлении.

Военные эксперты не оставили без внимания уничтожение украинским контрбатарейным огнем батареи российских пусковых установок С-300 из HIMARS в районе Зеленотропинского Херсонской области.

"На кадрах и изображениях местности из российских и украинских источников видны две уничтоженные пусковые установки С-300. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы также нанесли удар по оккупированному Россией аэродрому Мелитополя в ночь с 23 на 24 июля и что российские силы безуспешно пытаются восстановить аэродром", - добавили в ISW.

/ understandingwar.org

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Читайте такжеОтветка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще: