ВСУ "перемололи" более 50 оккупантов на юге и уничтожили склад боеприпасов

ВСУ уничтожили полсотни оккупантов и склад боеприпасов / Фото УНИАН

Украинские военные мастерски "перемололи" очередную партию оккупантов. ВСУ уничтожили на юге 51 российского солдата. Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Кроме того, наши защитники уничтожили склад боеприпасов в Солдатском.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач, по результатам которых закреплен наш огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях, а оккупационные войска уменьшены на 51 рашиста, еще 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов в Солдатском", — сказал Владислав Назаров.

Он добавил, что в Черном море находится два российских корабля и подводная лодка, которые готовы к нанесению ракетных ударов по территории Украины. Он снаряжены 20 ракетами типа "Калибр". Остальные 11 катеров и кораблей РФ находятся вблизи побережья Крыма в ракетно безопасных районах.

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Напомним, ранее сообщалось. что ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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