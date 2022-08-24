Война будет долгой и жестокой, РФ может снова атаковать Киев – Минобороны Испании

РФ может снова атаковать Киев, заявили в Минобороны Испании/ Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Война в Украине может затянуться и быть очень тяжелой и жестокой, как Первая или Вторая мировая война. Также стоит готовиться к тому, что эта зима будет тяжелой.

Об этом заявила глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес, ссылаясь на информацию от разведки, сообщает агентство Anadolu. Также она отметила, что РФ может снова пойти наступлением на Киев.

Роблес отметила, что о возможности России повторно атаковать Киев или любую другую часть Украины предупреждают разведывательные службы со всего мира.

Также глава испанского оборонного ведомства добавила, что сейчас изменился сценарий войны, ведь боевые действия сконцентрированы на востоке Украины. При этом она отметила, что российский диктатор Владимир Путин без сомнения будет использовать природный газ как оружие войны.

Роблес в контексте ситуации призвала Испанию и другие страны ЕС к солидарности и единству.

Напомним, сейчас Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя, худший сценарий войны уже позади, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может годами поддерживать Украину в борьбе против страны-агрессора России и что у Запада нет усталости от войны. Он отметил, что странам НАТО придется увеличить производство вооружения, если нужно будет долго оказывать военную помощь Украине.

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