Ранение не остановило: оккупант, который подвозил ракеты на фронт, со второй попытки погиб в Украине

Оккупант со второй попытки погиб в Украине / facebook.com/irakli.komaxidze

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Юрия Тинникова, командира взвода транспортирования ракет. Он вернулся на "спецоперацию" после того, как в июне получил ранение.

Как сообщил на своей странице в Facebook волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе, комвзвода транспортирования ракет так и не доехал до пусковой установки.

Родился Тинников в городе Абакан (столица Республики Хакасия). Ему было 33 года. Оккупант учился в политехническом колледже (специальность – "механика"), потом в Новосибирском военном училище. Дальше он пошел в Военный университет МО РФ в Москве и служил в Чите.

Известно, что дата его смерти – 15 августа 2022 года. У оккупанта осталась семья, в которой трое маленьких сыновей

Примечательно, что к преступной войне против Украины он примкнул в июне и при первой же транспортировке получил ранение. Однако российского военного это не остановило. Он вернулся на "спецоперацию", но ненадолго.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

Также ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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