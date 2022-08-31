Путин отправит Шойгу в отставку из-за провала войны против Украины – СНБО

Шойгу будет отправлен в отставку, когда ему найдут замену - СНБО / Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин отправит в отставку министра обороны Сергея Шойгу после того, как ему будет найдена замена. Пока, в трудный момент, Путин не планирует менять главу военного ведомства. Именно Шойгу говорил Путину, что власть в Киеве находится в шатком положении, а регионы Украины якобы сдадутся России. Задача оккупировать столицу за три дня не была выполнена. Шойгу отстранен от руководства войсками в Украине, Путина информируют командиры, которые отвечают за ведение боевых действий. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на британскую разведку рассказали о том, что Шойгу отстранен от руководства оккупационными войсками в Украине из-за невыполнения "задач".

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Отмечается, что Шойгу обещал Путину быстро захватить Киев и, дескать, переход украинских регионов на сторону Москвы. Центральная власть, как уверял министр обороны РФ главу Кремля, находилась, мол, в шатком положении.

"Именно Шойгу уверял Путина в шатком положении власти в Киеве и в том, что украинские регионы, как только им дадут такую возможность, готовы отбросить ее и поддержать Москву. Он обещал Путину решить все поставленные в Украине задачи составом армии мирного времени — без общей мобилизации и как результат – обещания остались невыполненными, а задача в трехдневный срок взять Киев нерешенной. Неудачи российской армии в Украине военные связывают с некомпетентностью не имеющего военного образования и опыта Шойгу, ведь большую часть своей карьеры он провел в строительной отрасли и в министерстве по чрезвычайным ситуациям", - заметили в Центре.

Как утверждают эксперты, ссылаясь на источники, близкие к военному командованию РФ, Шойгу пока не отправлен в отставку, поскольку Путин в сложные времена не хочет менять министра обороны. Но как только появится альтернативная кандидатура, Шойгу будет уволен.

"По мнению близких к Генштабу ВС России источников, Шойгу еще не отправлен в отставку только потому, что Путин в трудный час не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят", - подчеркнули в СНБО.

Напомним, в британской разведке ранее заявили, что министра обороны России Сергея Шойгу фактически отстранили от руководства войсками в Украине по причине отсутствия существенного продвижения оккупантов. Разведчики утверждают, что российские солдаты и офицеры регулярно высмеивают Шойгу, у которого нет значительного военного опыта.

Война России против Украины

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска РФ не способны выполнить требования Кремля по продвижению на Донбассе. По его словам, от оккупантов требуют продвигаться по 5 километров в сутки, однако они, порой, с трудом проходят даже 100 метров. Захватчики приблизились к Бахмуту, обстреливают город, и могут повторить там ситуацию с Северодонецком.

Бывший советник главы Офиса президента Виктор Андрусив 29 августа сделал заявление о том, что армия Украины прорвала первую линию обороны российских войск на Херсонщине. Оккупанты оставили свои позиции и поле боя.

30 августа советник руководителя ОП Алексей Арестович уточнил, что силы обороны Украины прорвались в Херсонской области на нескольких направлениях. ВСУ либо прекратили, либо полностью остановили снабжение российских оккупантов в регионе путем нанесения ударов по эстакадам и их переправам. Россияне пытаются восстановить логистические пути.

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