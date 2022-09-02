Сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: в Харькове задержали мужчину и женщину

Женщина и мужчина в Харькове сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов/ СБУ

В Харькове правоохранители разоблачили двух местных жителей, которые работали в пользу страны-агрессора РФ, передавая оккупантам секретную информацию. Женщина и мужчина, которые были сообщниками, собирали и сообщали захватчикам информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники Вооруженных сил Украины.

Также они сообщали врагам актуальные пароли, которые используются на украинских блокпостах. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Помогать врагу они согласились по идеологическим мотивам.

Женщина собирала информацию о расположении и передвижении украинских войск, задействуя свои связи среди харьковчан. В то же время ее сообщник получал необходимую информацию, используя свое служебное положение.

"Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. Мужчина имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно выявлять места дислокации украинских военных", – говорится в сообщении.

Дома у злоумышленников провели обыски, во время которых правоохранители нашли и изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

"Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – отмечают в СБУ.

Напомним, в Николаеве будут судить супругов, которые собирали и передавали российским оккупантам информацию о том, где располагаются украинские военные. После этого в места расположения бойцов ВСУ прилетали вражеские ракеты.

Ранее сообщалось, что украинка, муж которой защищает страну на фронте в составе ВСУ, сдавала его позиции российским оккупантам. Также она "сливала" данные о размещении военных объектов и техники вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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