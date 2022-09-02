"Я вижу конец войны": Кислица анонсировал поражение РФ в Украине

Сергей Кислица анонсировал поражение РФ в Украине/ Генштаб ВСУ, Facebook Кислица

Российский диктатор Владимир Путин хочет победить Украину в войне, чтобы создать что-то вроде Советского Союза. Однако ему не удастся одержать победу.

РФ пытается колонизировать нашу страну, однако украинцы достаточно сильны и смогут справиться с агрессией страны-оккупанта. Об этом заявил представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица в интервью изданию Guardian Trinidad&Tobago.

"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы. Но то, что мы имеем сегодня, – это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", – отметил Кислица.

По его словам, широкомасштабное вторжение России на украинские территории 24 февраля этого года стало результатом незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Однако сегодня 85% украинцев против территориальных уступок стране-агрессору, даже несмотря на все потери людей и разрушения.

"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неизбежно", – подчеркнул Кислица.

В то же время он убежден, что даже после победы Украины в войне понадобятся еще целые поколения, чтобы люди поверили в то, что Россия больше не представляет угрозы.

Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко спрогнозировал, что война в Украине продлится еще минимум полгода. Осенью Вооруженные силы Украины могут полностью остановить продвижение врага по всей линии фронта и быть готовыми к контратаке на отдельных направлениях.

В то же время стало известно, что российские оккупанты уже не выдерживают напряжения на фронте, поэтому планируют складывать оружие и бежать с поля боя. Об этом рассказал один из российских военных в телефонном разговоре, которую перехватило Главное управление разведки Украины.

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