"После 15 числа воевать не будут": российские офицеры и контрактники планируют сложить оружие - ГУР

Российские оккупанты хотят сложить оружие и уехать из Украины / Коллаж фото Генштаб ВСУ, Reuters

Российские оккупанты уже не выдерживают напряжения на фронте, поэтому планируют складывать оружие и бежать с поля боя. Об этом рассказал один из российских военных в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Украины.

Он утверждает, что сложить оружие хотят и российские офицеры, и контрактники одного из подразделений армии РФ. При чем произойти это может "15 числа", судя по всему речь идет о сентябре.

"У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Отказываться дальше воевать после 15-го ... Ничего им не будет. Если вся пехота так, то мне кажется забьют все на это", - говорит оккупант.

Женщина, которая с ним разговаривала, сказала, что в городе Балтийск Калининградской области уже собрали очередное "пушечное мясо", которое скоро планируют отправить на фронт.

Недавно из перехваченного разговора оккупанта стало известно, что украинские защитники взяли в кольцо российское войско на Харьковщине. Теперь оккупанты жалуются, что у них нет воды и еды. Однако они продолжают наивно верить в то, что Россия "своих не бросит".

Также известно, что сотни российских солдат отказываются участвовать в войне. Таких "отказников" командование РФ насильно удерживает в районе города Брянка Луганской области в подвалах и других помещениях. Так российских военных заставляют вернуться на фронт.

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