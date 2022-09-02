Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение своих территорий - Данилов

Алексей Данилов поставил точку в вопросах по применению дальнобойного оружия / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не должна ни с кем согласовывать освобождение своих территорий.

Во время разговора журналистка Наталья Мосейчук спросила Данилова, согласовано ли сейчас освобождение оккупированного РФ украинского полуострова Крыма, например, с Лондоном, Вашингтоном, Варшавой или Берлином.

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий. Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от США, по объектам на территории Российской Федерации – это немного другое дело", – пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что Крым никогда не был российским – начиная с временной оккупации полуострова РФ в 2014-м, он все равно остается нашей землей.

Также секретарь СНБО заявил, что Украина в войне с агрессором выполняет важнейшую миссию. По его словам, наша задача сейчас – не только отвоевание собственной независимости, но и запуск процесса деколонизации России, ведь некоторые из захваченных ею территорий уже "шатаются".

Как сообщал Главред, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев обязался не использовать оружие на территории страны-агрессора России, но ограничений относительно ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму партнеры не налагали.

Кроме того, глава Минобороны заявил, что Украина ждет принятия в США политического решения о передаче Киеву ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью пуска до 300 километров. Американская дальнобойная артиллерия уже изменила ход боевых действий, а ракеты с увеличенной дальностью должны принести украинской армии еще больше преимуществ.

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